PAMI: cuánto duran las órdenes médicas para pedir pañales para adultos mayores

El PAMI recordó la vigencia de las órdenes médicas para solicitar los pañales para jubilados y adultos mayores.

Uno de los servicios más solicitados por los afiliados al PAMI son los pañales que sirven para los adultos mayores. Para obtenerlas es necesario contar con las órdenes médicas actualizadas y así recibir el servicio y prestación solicitada. Los detalles que recordó el organismo.

"Las Órdenes Médicas Electrónicas (OME) para pañales y apósitos emitidas a partir del 1° de marzo de 2026 tienen una vigencia de 90 días (3 meses). Este cambio busca mantener actualizada la prestación y asegurar la continuidad del servicio en todo el país", destacaron en un comunciado oficial.

¿Qué se debe tener en cuenta según PAMI? Si el afiliado cuenta con una OME emitida o renovada antes del 1° de marzo de 2026, esta será válida hasta su vencimiento.

Una vez vencida, deberá solicitar a su médico de cabecera una nueva OME.

Todas las OME emitidas o renovadas desde el 1° de marzo de 2026 tendrán una vigencia de 90 días (3 meses). Al momento de renovar la orden, es importante verificar con el médico que el domicilio de entrega y datos de contacto estén actualizados.

pañales pami depósito (13) Los pañales de PAMI. Rodrigo D'Angelo / MDZ

La entrega es gratuita y está a cargo de Urbano Express, cuyo personal está identificado. Ningún representante de PAMI ni de la empresa solicitará dinero ni datos personales.