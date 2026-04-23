El PAMI advirtió a los jubilados por cobros indebidos en prestaciones médicas

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) emitió una advertencia dirigida a sus afiliados ante la detección de cobros indebidos en prestaciones que deberían ser gratuitas. La medida busca prevenir abusos por parte de algunos profesionales de la salud y reforzar los canales de denuncia.

Según informó el organismo, se registraron casos en los que médicos o prestadores solicitan pagos adicionales —conocidos como “plus”— para brindar atención, entregar recetas o emitir órdenes médicas.

Desde PAMI remarcaron que estas prácticas son ilegales , ya que todas las prestaciones incluidas en la cobertura no deben tener costo para los afiliados.

En ese sentido, la obra social aclaró que no corresponde abonar ningún monto extra por consultas médicas, prácticas de salud, recetas u órdenes. “Las prestaciones son sin costo para todos los afiliados”, señalaron desde la institución en sus comunicaciones oficiales.

El organismo también instó a los jubilados y pensionados a rechazar cualquier intento de cobro irregular y a realizar la denuncia correspondiente.

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Para ello, se encuentran disponibles distintos canales, como la línea telefónica gratuita 138 (“PAMI Escucha y Responde”) y el sitio web oficial, donde pueden gestionarse reclamos de manera online.

Además, PAMI advirtió que las denuncias serán evaluadas y, en caso de comprobarse irregularidades, los profesionales involucrados podrán recibir sanciones. El objetivo es garantizar el acceso equitativo a la salud y proteger los derechos de los afiliados.

Por último, el organismo recordó que cuenta con programas que brindan elementos y servicios sin costo —como pañales, colchones antiescaras y anteojos— gestionados mediante orden médica, reforzando así la cobertura integral para jubilados y pensionados.