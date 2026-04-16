PAMI: el paso a paso para consultar el estado de tus trámites online

PAMI, la principal obra social del país, permite consultar el estado de trámites y gestiones médicas de forma online sin necesidad de ir a una agencia.

La obra social PAMI digitalizó la consulta de trámites para sus afiliados.

Realizar un seguimiento de los expedientes en PAMI ya no requiere necesariamente acercarse a una agencia. Con el objetivo de agilizar los tiempos y brindar mayor transparencia, la obra social permite consultar de manera digital el estado de las solicitudes de medicamentos, insumos o prestaciones médicas.

Cómo consultar tu trámite paso a paso Para saber en qué instancia se encuentra tu gestión, debés seguir estos cuatro pasos simples:

Ingreso al portal: Entrá al sitio oficial en pami.org.ar/tramites/consultar.

Identificación del caso: Ingresá el número de trámite (N° de Caso) que te entregaron al iniciar la gestión.

Datos del solicitante: Indicá si sos afiliado o no y completá los datos personales solicitados por el sistema para validar la identidad.

Resultado: Finalmente, presioná el botón “continuar” y el sistema te mostrará automáticamente el estado actual de tu trámite. Siguen los problemas en las prestaciones en el PAMI La obra social ofrece múltiples servicios digitales en un solo lugar. NA

Qué trámites se pueden consultar en PAMI A través del portal oficial, PAMI permite hacer el seguimiento de una amplia variedad de gestiones vinculadas a la atención médica y social. Entre los trámites más frecuentes se encuentran la asignación o cambio de médico de cabecera, consultas con especialistas y solicitudes vinculadas a distintas áreas de la salud.

También es posible revisar pedidos relacionados con medicamentos, tanto los que se otorgan por subsidio social como aquellos de uso especial, además de insumos médicos como pañales, prótesis u oxigenoterapia domiciliaria.