Cambia el plazo fijo: cuáles son los bancos que pagan más del 22% de interés

Se mueve el plazo fijo: conocé los bancos que pagan las mejores tasas para tus inversiones y el dato clave para ganar más dinero con tus ahorros.

El plazo fijo se mantiene como una de las herramientas de ahorro más utilizadas por los argentinos.

Las tasas de plazo fijo continúan su tendencia a la baja en abril y la tabla comparativa del Banco Central (BCRA) arroja datos reveladores para el bolsillo de quienes usan este método para inversiones. La principal conclusión es que ninguno de los diez bancos con mayor volumen de depósitos logra superar el techo del 22% de tasa anual.

Cuánto ofrecen los bancos con mayor volumen de depósitos En el fondo de la tabla se ubica el Banco Santander, ofreciendo la tasa más baja del mercado con apenas un 16,5%, seguido por el Banco Galicia con un 18,25%. En un escalón intermedio aparecen el Banco Nación y el Ciudad, ambos con un 19%, mientras que el Credicoop (19,5%) y el ICBC (19,75%) apenas rozan el umbral del 20%. Los únicos que logran despegarse levemente de este promedio son el Banco Provincia y el Banco Macro, que lideran el grupo de los "grandes" con un 21,5%.

Qué bancos o entidades superan la tasa de 22% Sin embargo, quienes buscan maximizar su rentabilidad y proteger su economía personal, deben mirar más allá de las entidades tradicionales. Fuera del top 10, existe un grupo de bancos digitales y regionales que ofrecen tasas que llegan incluso al 25,5%. Entidades como Banco Meridian, VOII o Crédito Regional se posicionan hoy como las opciones más agresivas para el ahorrista que no quiere perder contra la inflación.

Dentro de este grupo que logra romper la barrera de 22%, le siguen Reba con una tasa del 25%, seguido de cerca por Banco Bica, Banco del Sol y Banco CMF, todos con un 24% de TNA. Otras opciones interesantes para la economía del ahorrista son el Banco de Comercio (23%) y el Banco Dino (22,5%).

Los plazos fijos son una buena opción para los pequeños ahorristas. Foto: Shutterstock La brecha de tasas entre bancos tradicionales y digitales obliga a los ahorristas a comparar antes de realizar nuevas inversiones. Foto: Shutterstock