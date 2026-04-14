Plazo fijo: el ranking de los principales bancos que más pagan por depósitos de $1 millón

Invertir en un plazo fijo sigue siendo una de las opciones más utilizadas por los argentinos para intentar proteger sus ahorros frente a la inflación. Tras los últimos reportes del Banco Central (BCRA), las entidades financieras ajustaron sus tasas nominales anuales (TNA), ofreciendo hoy un abanico de rendimientos que oscila entre el 18% y el 26%.

En este sentido, si un ahorrista decide colocar un millón de pesos en un plazo fijo tradicional, la ganancia dependerá directamente del banco elegido.

Tomando como referencia la tasa más alta del mercado actual (26% de TNA), ofrecida por el Banco VOII, el rendimiento mensual es de aproximadamente $21.370. En cambio, en las entidades con tasas más bajas (alrededor del 18%), como Banco Santander, la ganancia cae a $14.795.

Dentro del grupo de los diez bancos con mayor volumen de depósitos en el país, el Banco Macro se posiciona actualmente a la cabeza en cuanto a rentabilidad. Al ofrecer una TNA del 24%, permite que un ahorrista con un capital de un millón de pesos obtenga una ganancia de $19.726 al finalizar el mes. Esta cifra lo separa notablemente del resto de las entidades de mayor envergadura, consolidándolo como la opción más atractiva para los clientes de la banca tradicional.

Un escalón por debajo se encuentra el Banco Provincia, que con una tasa nominal anual del 21,5% genera un rendimiento mensual de $17.671. Le sigue de cerca el Banco BBVA, donde la misma inversión de un millón de pesos arroja un interés de $16.849, producto de una tasa del 20,5%.

Finalmente, el ranking de los cinco mejores rendimientos lo completan el ICBC y el Banco Credicoop. La entidad de capitales chinos ofrece una TNA del 19,75%, lo que se traduce en una ganancia de $16.233 cada 30 días. Por su parte, el Credicoop cierra este grupo selecto con una tasa del 19,5%, otorgando al inversor un total de $16.027 en concepto de intereses por su depósito de un millón de pesos.

Las otras entidades de gran peso en el mercado local presentan una oferta más conservadora. Bancos como el Nación y el Ciudad mantienen actualmente una tasa nominal anual del 19%, posicionándose en la base de la tabla de las grandes instituciones. En la misma línea, el Banco Santander y el Galicia cierran el listado de los bancos con mayor volumen de depósitos, ofreciendo tasas que oscilan entre el 18% y el 18,25% anual.

¿Conviene invertir en plazo fijo? Foto: Pixabay Banco Macro se posiciona como la entidad de mayor volumen con la mejor tasa del mercado actual. Foto: Pixabay

Las tasas para "no clientes": donde está el mayor rendimiento

Para aquellos que están dispuestos a abrir un plazo fijo en bancos donde no tienen cuenta, existen opciones más competitivas. Actualmente, el Banco VOII ofrece la tasa más alta con un 26%, seguido por el Banco Meridian y Crédito Regional con un 25,5%.