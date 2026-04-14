Atención jubilados: los nuevos topes de Anses para la mínima y la máxima este mes

Anses: tras el aumento del 2,9%, se confirmaron los nuevos valores de las jubilaciones para abril de 2026. Los detalles sobre el bono y fechas de pago.

Anses actualizó los montos de las jubilaciones mínima y máxima para el mes de abril, junto con el calendario oficial de pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos montos que rigen para abril de 2026. Tras la aplicación del índice de movilidad, el organismo ya puso en marcha el calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones en todo el país.

El ajuste, calculado bajo la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), representa una suba del 2,9% para este mes. Esta actualización impacta de forma directa en los ingresos de millones de beneficiarios, estableciendo nuevos pisos y techos salariales en el sistema previsional.

¿De cuánto es la jubilación mínima en abril? Para este mes, el haber mínimo garantizado se ubicó en $380.319,31. Sin embargo, a este monto se le suma el bono de refuerzo previsional de $70.000, que el organismo previsional mantiene para aquellos que perciben la escala más baja. De esta manera, ningún jubilado cobrará menos de $450.319,31 en mano durante abril.

El nuevo tope de la jubilación máxima Para quienes perciben haberes superiores, la Anses también actualizó el límite máximo. A partir de este mes, el tope de la jubilación máxima asciende a $2.559.188,80. Este valor sirve como referencia para el cálculo de los aportes y las escalas salariales más altas del sistema previsional argentino.