La Anmat prohibió un perfume por problemas de calidad: cuál es y por qué

La Anmat prohibió la comercialización de un producto tras detectar riesgos para la salud. La medida fue oficializada hoy a través del Boletín Oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de un perfume tras detectar irregularidades en su elaboración y posibles riesgos para la salud. La medida fue oficializada a través de la Disposición 1859/2026 publicada en el Boletín Oficial.

El producto afectado es el “Extracto de Perfume Thone”, marca Leduft, específicamente el lote 1469 con vencimiento en junio de 2027. Según informó el organismo, se detectaron problemas de calidad, como la presencia de partículas extrañas en el contenido.

Por qué Anmat prohibió este producto La investigación se inició a partir de reportes en el área de cosmetovigilancia, donde se alertó sobre un desvío en la calidad del producto. Tras analizar la situación, se comprobó que el lote en cuestión no fue elaborado en el establecimiento declarado ante Anmat.

Incluso, el laboratorio que figura en el etiquetado, Laboratorio San José, negó haber participado en la fabricación de ese lote, lo que llevó a considerar que podría tratarse de una usurpación de datos.

Por su parte, la empresa titular, Grupo Leduft S.A., reconoció que el lote fue producido en una etapa experimental y fuera de las instalaciones habilitadas, y que algunas unidades salieron al mercado sin cumplir con todos los requisitos regulatorios.