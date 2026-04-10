La Anmat prohibió una crema antiage para hombres por ser ilegítima

La Anmat prohibió una crema antiage para hombres y otros cosméticos, según una disposición publicada en el Boletín Oficial.

Con el objetivo de proteger a eventuales usuarios, Anmat prohibó una serie de productos cosméticos. Foto: Shutterstock

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización, uso y distribución de varios productos de la marca ALPHA MEN CARE, tras detectar que se trata de cosméticos ilegítimos y sin registro sanitario, entre ellos una crema antiage.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 1824/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el organismo.

Productos sin registro y posibles irregularidades La investigación se inició a partir de sospechas sobre la legitimidad de una crema antiage identificada como “ALPHA MEN CARE, lote 283624, vencimiento 08/2026”. Tras consultar la base de datos oficial, se comprobó que existe un producto con esa marca registrado, pero el laboratorio declarado como elaborador, Laboratorio Laborit S.R.L., negó haber fabricado ese lote.

Según informó la empresa, solo produjo cuatro lotes específicos, distintos al cuestionado, lo que llevó a concluir que el producto investigado es ilegítimo y que podría tratarse de una usurpación de su registro.

Además, se detectó la comercialización de otros productos de la misma marca que no cuentan con inscripción ante Anmat, entre ellos shampoo, sérum, gel de limpieza facial, jabón y corrector de imperfecciones.