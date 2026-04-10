La Anmat prohibió una crema antiage para hombres por ser ilegítima
La Anmat prohibió una crema antiage para hombres y otros cosméticos, según una disposición publicada en el Boletín Oficial.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización, uso y distribución de varios productos de la marca ALPHA MEN CARE, tras detectar que se trata de cosméticos ilegítimos y sin registro sanitario, entre ellos una crema antiage.
La medida fue oficializada a través de la Disposición 1824/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el organismo.
Productos sin registro y posibles irregularidades
La investigación se inició a partir de sospechas sobre la legitimidad de una crema antiage identificada como “ALPHA MEN CARE, lote 283624, vencimiento 08/2026”. Tras consultar la base de datos oficial, se comprobó que existe un producto con esa marca registrado, pero el laboratorio declarado como elaborador, Laboratorio Laborit S.R.L., negó haber fabricado ese lote.
Según informó la empresa, solo produjo cuatro lotes específicos, distintos al cuestionado, lo que llevó a concluir que el producto investigado es ilegítimo y que podría tratarse de una usurpación de su registro.
Además, se detectó la comercialización de otros productos de la misma marca que no cuentan con inscripción ante Anmat, entre ellos shampoo, sérum, gel de limpieza facial, jabón y corrector de imperfecciones.
Prohibición de Anmat en todo el país
Ante esta situación, el organismo dispuso la prohibición total del uso, comercialización, publicidad y distribución de estos productos en todo el territorio nacional, incluyendo su venta en plataformas online. Desde Anmat advirtieron que, al tratarse de productos no registrados, se desconoce su seguridad, eficacia y composición, lo que representa un potencial riesgo para la salud de los consumidores.