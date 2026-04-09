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 Certificado Único de Discapacidad

CUD obligatorio: qué cambia para cobrar Pensiones No Contributivas en 2026

El CUD se consolida como un requisito clave para acceder a las Pensiones No Contributivas y también habilita una serie de beneficios adicionales.

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El CUD pasa a ser indispensable para cobrar Pensiones No Contributivas. Foto: Archivo

El CUD pasa a ser indispensable para cobrar Pensiones No Contributivas. Foto: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó, en el marco de la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, que el Certificado Único de Discapacidad ( CUD) es la credencial oficial para percibir las Pensiones No Contributivas. De esta manera, el organismo refuerza los controles y unifica los criterios para acceder y mantener el beneficio.

El cambio que introduce el Decreto 84/2026

Hasta ahora, el trámite para acceder a una pensión no contributiva por invalidez laboral comenzaba con la presentación del Certificado Médico Oficial (CMO) digital y la documentación médica correspondiente. Con la nueva reglamentación, ese certificado seguirá siendo necesario para acreditar la incapacidad, pero el CUD pasa a ocupar un rol central: será el documento que valide la continuidad de la pensión y que, además, habilite el acceso a beneficios complementarios como cobertura médica integral y transporte gratuito.

Los requisitos que controla Anses

Para acceder y mantener la pensión no contributiva, Anses evalúa una serie de condiciones:

  • Contar con CUD vigente
  • Superar una evaluación socioeconómica
  • No percibir otra prestación previsional incompatible
  • Mantener residencia efectiva en el país
El CUD es el certificado que permite a las personas discapacitadas acceder a una serie de beneficios. Foto: Archivo
El CUD tambi&eacute;n permite acceder a salud, transporte y otros beneficios. Foto: Archivo

El CUD también permite acceder a salud, transporte y otros beneficios. Foto: Archivo

Otros beneficios que otorga el CUD

Además de ser un requisito clave para acceder a las Pensiones No Contributivas, el Certificado Único de Discapacidad permite acceder a una serie de derechos y beneficios en todo el país.

Entre ellos se encuentra la cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de salud para personas con discapacidad, que incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos, prótesis y otros servicios esenciales.

También garantiza el acceso gratuito al transporte público nacional, tanto en trenes como colectivos, subtes y micros de corta, mediana y larga distancia. A esto se suma el otorgamiento del Símbolo Internacional de Acceso, que habilita el libre tránsito y estacionamiento.

El CUD también permite acceder a asignaciones familiares específicas, como la asignación por hijo con discapacidad o por maternidad de un hijo con síndrome de Down. Además, contempla beneficios impositivos, como la eximición de algunas tasas municipales, y facilidades para la compra de automotores.

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