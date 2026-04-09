CUD obligatorio: qué cambia para cobrar Pensiones No Contributivas en 2026
El CUD se consolida como un requisito clave para acceder a las Pensiones No Contributivas y también habilita una serie de beneficios adicionales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó, en el marco de la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, que el Certificado Único de Discapacidad ( CUD) es la credencial oficial para percibir las Pensiones No Contributivas. De esta manera, el organismo refuerza los controles y unifica los criterios para acceder y mantener el beneficio.
El cambio que introduce el Decreto 84/2026
Hasta ahora, el trámite para acceder a una pensión no contributiva por invalidez laboral comenzaba con la presentación del Certificado Médico Oficial (CMO) digital y la documentación médica correspondiente. Con la nueva reglamentación, ese certificado seguirá siendo necesario para acreditar la incapacidad, pero el CUD pasa a ocupar un rol central: será el documento que valide la continuidad de la pensión y que, además, habilite el acceso a beneficios complementarios como cobertura médica integral y transporte gratuito.
Los requisitos que controla Anses
Para acceder y mantener la pensión no contributiva, Anses evalúa una serie de condiciones:
- Contar con CUD vigente
- Superar una evaluación socioeconómica
- No percibir otra prestación previsional incompatible
- Mantener residencia efectiva en el país
Otros beneficios que otorga el CUD
Además de ser un requisito clave para acceder a las Pensiones No Contributivas, el Certificado Único de Discapacidad permite acceder a una serie de derechos y beneficios en todo el país.
Entre ellos se encuentra la cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de salud para personas con discapacidad, que incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos, prótesis y otros servicios esenciales.
También garantiza el acceso gratuito al transporte público nacional, tanto en trenes como colectivos, subtes y micros de corta, mediana y larga distancia. A esto se suma el otorgamiento del Símbolo Internacional de Acceso, que habilita el libre tránsito y estacionamiento.
El CUD también permite acceder a asignaciones familiares específicas, como la asignación por hijo con discapacidad o por maternidad de un hijo con síndrome de Down. Además, contempla beneficios impositivos, como la eximición de algunas tasas municipales, y facilidades para la compra de automotores.