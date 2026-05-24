María Auxiliadora: la advocación que cruzó siglos y fronteras para convertirse en símbolo de esperanza

Cada 24 de mayo, miles de personas alrededor del mundo celebran a María Auxiliadora , una de las advocaciones marianas más populares dentro del cristianismo . Su imagen está asociada con la protección, la ayuda en tiempos difíciles y el acompañamiento a comunidades enteras.

La expresión “Auxilio de los Cristianos” tiene raíces antiguas. Sin embargo, la advocación tomó fuerza oficialmente en el siglo XVI, luego de la batalla de Lepanto (1571), cuando el papa Pío V atribuyó la victoria de la flota cristiana frente al Imperio Otomano a la intercesión mariana. Más tarde, en 1814, el papa Pío VII instituyó la festividad de María Auxiliadora el 24 de mayo, en agradecimiento por recuperar su libertad tras haber sido prisionero de Napoleón Bonaparte.

La gran expansión popular de esta devoción llegó en el siglo XIX gracias a San Juan Bosco, sacerdote italiano y fundador de la congregación salesiana. Don Bosco nació en 1815, en una familia campesina muy humilde del norte de Italia, cerca de Turín. Quedó huérfano de padre cuando tenía apenas dos años y creció en medio de dificultades económicas. Sin embargo, desde pequeño mostró una personalidad muy particular: era inquieto, creativo y tenía una enorme facilidad para acercarse a otros chicos. Cuenta la historia que hacía malabares, magia y acrobacias para reunir a los niños del pueblo y, después de divertirlos, les enseñaba el catecismo. Ahí comenzaba, sin saberlo, la misión que marcaría toda su vida.

A los nueve años tuvo un sueño que él mismo consideró profético. Soñó con jóvenes peleando y gritando, y una mujer —que luego identificó con María— le decía que no debía ganarlos con violencia, sino con paciencia y amor. Ese sueño sería el corazón de su obra educativa. Don Bosco impulsó la construcción de una basílica dedicada a María Auxiliadora en Turín y promovió su figura como madre protectora de los jóvenes y de las familias. En Argentina , la devoción a María Auxiliadora adquirió una fuerte presencia a partir de la llegada de los salesianos en 1875. La obra comenzó en Buenos Aires y rápidamente se extendió hacia la Patagonia , donde los misioneros fundaron escuelas, parroquias, internados, talleres de oficios y centros comunitarios destinados principalmente a niños y jóvenes de sectores populares.

La acción salesiana tuvo especial desarrollo en ciudades como Viedma, Carmen de Patagones, Bahía Blanca, Río Gallegos y Ushuaia. Allí impulsaron colegios agrícolas, escuelas técnicas y hogares para chicos huérfanos o en situación vulnerable. En muchos casos, estas instituciones fueron las primeras experiencias educativas estables de la región. Las Hijas de María Auxiliadora —la rama femenina fundada junto a Don Bosco— también tuvieron un rol clave en la educación de niñas y jóvenes, promoviendo formación escolar, acompañamiento social y actividades culturales. Además de la enseñanza formal, la obra involucraba talleres de carpintería, imprenta, herrería y agricultura, junto con actividades recreativas, deportivas y de apoyo comunitario. El objetivo era ofrecer contención, formación humana y salida laboral en zonas donde muchas veces el Estado todavía tenía escasa presencia.

Una imagen cargada de simbolismo

La representación clásica de María Auxiliadora posee numerosos elementos simbólicos. Generalmente aparece de pie, con el Niño Jesús en brazos, ambos coronados. La corona simboliza dignidad y realeza espiritual. El cetro que sostiene en una de sus manos representa guía y protección. El Niño Jesús suele aparecer bendiciendo, en señal de paz y cercanía. En muchas imágenes aparece rodeada de nubes y luz, una manera artística de expresar esperanza y presencia protectora.

MARIA 2 La representación clásica de María Auxiliadora posee numerosos elementos simbólicos. Archivo.

Curiosidades sobre María Auxiliadora

La primera gran basílica dedicada a María Auxiliadora fue construida en Turín, Italia. La obra comenzó en 1865 y, según relatos salesianos, gran parte de la financiación llegó mediante pequeñas donaciones populares y aportes anónimos que Don Bosco atribuía a “favores” de María Auxiliadora .

fue construida en Turín, Italia. La obra comenzó en 1865 y, según relatos salesianos, gran parte de la financiación llegó mediante pequeñas donaciones populares y aportes anónimos que Don Bosco atribuía a “favores” de . En Argentina , la devoción tuvo un crecimiento muy fuerte en la Patagonia . Los primeros misioneros salesianos llegaron a zonas donde prácticamente no existían escuelas organizadas.

, la tuvo un crecimiento muy fuerte en la . Los primeros misioneros salesianos llegaron a zonas donde prácticamente no existían escuelas organizadas. La ciudad de Fortín Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, alberga uno de los santuarios marianos salesianos más importantes del país.

María Auxiliadora es patrona del agro argentino en varias comunidades rurales que poseen escuelas agrícolas salesianas.

es patrona del agro argentino en varias comunidades rurales que poseen escuelas agrícolas salesianas. Durante epidemias, guerras y crisis económicas, distintas comunidades organizaron novenas y celebraciones especiales pidiendo protección bajo la advocación de María Auxiliadora. Por eso, su figura quedó asociada al auxilio en momentos difíciles.

Una figura que trasciende lo religioso

Aunque su origen pertenece al ámbito católico, María Auxiliadora también puede interpretarse desde una dimensión cultural y humana. La idea de una figura protectora, cercana al sufrimiento cotidiano y vinculada a la esperanza colectiva explica por qué su imagen logró mantenerse vigente durante siglos. Hemos “endiosado” al ser humano y su poder mediante el uso de la razón y la tecnología. La figura de María Auxiliadora sigue teniendo una fuerza especial porque habla de algo muy humano: la necesidad de sentirnos acompañados. En un mundo acelerado, lleno de preocupaciones y exigencias, muchas veces creemos que debemos resolver todo solos. Sin embargo, la advocación de María Auxiliadora recuerda justamente lo contrario: que siempre hay una mano tendida, una presencia cercana, una madre que anima y sostiene.

María Auxiliadora invita también a preguntarnos:

¿A quién ayudamos nosotros?

¿Quién necesita hoy una palabra, una escucha o un gesto sencillo?

Reflexión final

La historia de María Auxiliadora muestra cómo una advocación nacida hace siglos logró transformarse en un símbolo universal de ayuda y compañía. Quizás allí radique su permanencia: en la necesidad profundamente humana de sentir que, aun en los momentos difíciles, siempre existe una mano tendida capaz de acompañar y dar esperanza.

* Fabiana Gómez Sabio, es comunicadora, traductora pública y docente.

IG: @fabianagomezsabio