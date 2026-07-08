Emotivo: así se vivió el partido de la Selección argentina ante Egipto en una escuela rural argentina

Un docente difundió el video de un grupo de alumnos reunidos en el piso para ver el partido de la Selección argentina vs. Egipto sin señal y desde el piso.

Un grupo de alumnos de una escuela rural siguió el partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 a través de un celular. El emotivo video fue difundido por Celso Lamas, un docente que suele mostrar en redes sociales distintas vivencias del norte argentino.

En el video, los chicos aparecen reunidos en el piso para ver el encuentro. La transmisión se realizó con un teléfono, una señal disponible y un soporte armado en el momento. De esa manera pudieron seguir el partido de los octavos de final del Mundial 2026. “Así vivimos Argentina vs. Egipto”, escribió Celso en la descripción del video publicado en la red social Instagram.

En cuestión de horas, el video se viralizó, superando los 113 mil “me gustas” y miles de comentarios. Al ver a los niños, muchos de los usuarios comentaron el video con la intención de impulsar una ayuda para que los alumnos puedan ver lo que resta del Mundial en mejores condiciones.

Mirá el video de los alumnos viendo el partido en una escuela rural de Salta Así se vivió el partido en una escuela rural de Salta. Captura Instagram @celsolamas Entre los mensajes, algunos propusieron que el docente comparta un alias para reunir dinero y comprar un televisor. “Profesor, ¡pase alias para comprarle una tele a los chicos! Entre todos podemos donar o comprar una nueva se lo merecen”, escribió Enzo en la misma publicación.

Otros comentarios apuntaron a viralizar la publicación para que llegue a la Scaloneta. “Che sería una locura si este video lo viralizamos y le hacemos llegar a la Selección Argentina para que lo vean”, expresó una persona. También hubo pedidos vinculados con otros elementos necesarios para mejorar las condiciones del lugar. “Baterías nuevas para los paneles solares y una tele gigante para todos”, planteó otro usuario en la publicación.