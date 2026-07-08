En "W": así se movió la demanda eléctrica durante los partidos de la Selección argentina

Durante los partidos de la Selección argentina , la demanda eléctrica del país muestra un comportamientoen forma de "W". Es decir, comienza con una baja pronunciada en el primer tiempo, una suba en el entretiempo, una nueva baja en el segundo tiempo y un final en el que el consumo vuelve a subir.

"En los días en que la Selección Argentina disputa partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 , se observa una importante movilización social asociada al seguimiento televisivo de los encuentros. Este fenómeno se refleja claramente en la evolución de la demanda eléctrica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), dando lugar a un comportamiento característico conocido como 'la W '", señaló en un reciente informe la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa).

Y agregó: "La concentración de una gran parte de la población frente a los televisores modifica significativamente los hábitos habituales de consumo eléctrico, generando cambios abruptos en la demanda. Estas variaciones se manifiestan principalmente al inicio de los partidos, durante el entretiempo y al finalizar los encuentros, provocando variaciones de carga rápida que requieren un seguimiento especial".

Desde antes del inicio del encuentro, y durante todo el primer tiempo, la demanda mostró un continuo descenso. Desde que se inició al partido hasta el comienzo del entretiempo, acumuló una reducción de aproximadamente 2000 MW.

Una vez iniciado el entretiempo, se observó el esperado incremento abrupto de la demanda, del orden de 600 MW en apenas 12 minutos, según datos de Cammesa .

Demanda de energía eléctrica durante el marte 7 de julio de 2026. Cammesa

Durante el segundo tiempo, la demanda volvió a presentar una disminución sostenida, alcanzó una caída cercana a 1.850 MW en 60 minutos.

"Finalizado el partido, la demanda se recuperó nuevamente en alrededor de 1.100 MW durante los siguientes 60 minutos, para luego retomar su comportamiento habitual", agregó el informe respecto al partido frente a Egitpo.

Demanda de energía eléctrica durante el partido entre Argentina y Egipto. Cammesa

En fase de grupos

Esta dinámica se viene repitiendo en todos los partidos que jugó Argentina.

El pico que se da en el medio del partido, que coiuncide con el entretiempoe, es un fenómeno que se conoce como "TV pickup". Esto se da cuando un gran número de personas ven el mismo programa de televisión en forma simultánea y aprovechan las pausas publicitarias para usar electrodomésticos.

Demanda de energía eléctrica durante el partido entre Argentina y Austria. Cammesa

"Ante este escenario, resulta indispensable una intensa preparación por parte de los equipos de Programación de la Operación y de Operación en Tiempo Real, con el fin de coordinar adecuadamente la respuesta del parque generador y la utilización de los recursos de control disponibles. El objetivo es acompañar las rápidas variaciones de la demanda y preservar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en todo el SADI", cerró Cammesa.