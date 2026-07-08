Monotributo de ARCA: cuál es la fecha clave de julio para los contribuyentes

ARCA informa las fechas límite de julio para el pago del monotributo y el inicio del período de recategorización semestral.

ARCA recordó las fechas clave de julio para los monotributistas y las opciones de pago disponibles.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció las fechas clave de vencimiento para el mes de julio. Es un mes especialmente importante para miles de monotributistas, ya que además del pago mensual habitual se abre el período de recategorización semestral para quienes corresponda.

El lunes 20 de julio, como ocurre todos los meses, los monotributistas deberán abonar la cuota del monotributo. La única excepción que podría correr la fecha es si el vencimiento cae en feriado o día no hábil, es decir, sábado o domingo, en cuyo caso se traslada al primer día hábil siguiente.

En cuanto a la recategorización, el período todavía no comenzó y se extenderá hasta los primeros días de agosto. Cada contribuyente deberá revisar sus ingresos acumulados para determinar si corresponde cambiar de categoría.

La cuota del Monotributo puede pagarse desde la web de ARCA, home banking o billeteras virtuales. Foto: Archivo Cómo se puede pagar el monotributo El pago de la cuota mensual del Monotributo puede realizarse de distintas maneras, sin necesidad de asistir a una entidad bancaria. Estas son las opciones disponibles: