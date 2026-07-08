Monotributo de ARCA: cuál es la fecha clave de julio para los contribuyentes
ARCA informa las fechas límite de julio para el pago del monotributo y el inicio del período de recategorización semestral.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció las fechas clave de vencimiento para el mes de julio. Es un mes especialmente importante para miles de monotributistas, ya que además del pago mensual habitual se abre el período de recategorización semestral para quienes corresponda.
El lunes 20 de julio, como ocurre todos los meses, los monotributistas deberán abonar la cuota del monotributo. La única excepción que podría correr la fecha es si el vencimiento cae en feriado o día no hábil, es decir, sábado o domingo, en cuyo caso se traslada al primer día hábil siguiente.
En cuanto a la recategorización, el período todavía no comenzó y se extenderá hasta los primeros días de agosto. Cada contribuyente deberá revisar sus ingresos acumulados para determinar si corresponde cambiar de categoría.
Cómo se puede pagar el monotributo
El pago de la cuota mensual del Monotributo puede realizarse de distintas maneras, sin necesidad de asistir a una entidad bancaria. Estas son las opciones disponibles:
- Código QR: desde el Portal Monotributo de ARCA, en la sección "Próximo vencimiento" o "Cuenta corriente", se puede generar un código QR para abonarlo con cualquier billetera virtual compatible, como Mercado Pago.
- Volante Electrónico de Pago (VEP): ingresando con CUIT y Clave Fiscal al sitio de ARCA se puede generar un VEP y pagarlo posteriormente desde el home banking de una entidad adherida (Red Link o Banelco).
- Billeteras virtuales: aplicaciones como Mercado Pago permiten pagar el Monotributo buscando el servicio ARCA Monotributo, ingresando el CUIT y abonando con dinero en cuenta o tarjeta.
- Débito automático: es posible adherir el pago mensual desde el Portal Monotributo vinculando una cuenta bancaria (CBU) o una tarjeta de crédito. También puede gestionarse directamente desde el banco.
- Home banking o cajeros automáticos: la cuota también puede abonarse mediante la banca electrónica de la entidad financiera o desde cajeros automáticos de las redes Banelco y Link.