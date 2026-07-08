Anses actualizó los montos de AUH y SUAF: cuánto se cobra en julio

El beneficio de AUH y SUAF de Anses tendrá un incremento del 2,15%, con nuevos montos actualizados por IPC que varían según el rango de ingresos familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza un nuevo cronograma de pagos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Entre quienes recibirán el aumento del 2,15% se encuentran los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares ( SUAF).

Como ocurre todos los meses, este incremento se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec con dos meses de atraso, en este caso, la inflación correspondiente a mayo. La actualización también alcanza a otras prestaciones que paga Anses, como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Cuánto cobra SUAF en julio El SUAF está destinado a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados, pensionados, titulares de la Prestación por Desempleo y otros grupos alcanzados por el sistema de asignaciones familiares. El monto que recibe cada beneficiario depende del ingreso individual y del grupo familiar, siempre que no se superen los topes establecidos por Anses. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad, no rigen límites máximos de ingresos.

En julio, quienes integren el primer rango de ingresos cobrarán $74.033 por hijo, siempre que el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no supere los $1.146.199. El segundo tramo, con ingresos entre $1.146.199,01 y $1.681.012, percibirá $49.940 por hijo. El tercer rango, comprendido entre $1.681.012,01 y $1.940.783, recibirá $30.206, mientras que el cuarto tramo, para ingresos de $1.940.783,01 hasta $6.069.688, cobrará $15.586 por hijo

AUH y SUAF tendrán nuevos montos con el incremento del 2,15%. Foto: Télam Cuánto cobra AUH en julio En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Anses continúa abonando el 80% del monto mensual y retiene el 20% restante, que se paga una vez que el titular presenta la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad del menor.