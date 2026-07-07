Anses prepara otro aumento: cuánto podría subir la mínima en agosto para jubilados

Los jubilados y pensionados de Anses miran otra vez el calendario económico antes de conocer cuánto cobrarán el mes próximo. Aunque julio ya tiene haberes actualizados, el monto de agosto todavía depende de un dato clave: la inflación de junio, que será publicada por el INDEC el martes 14 de julio.

La expectativa empezó a crecer porque el aumento mensual de las jubilaciones se calcula con dos meses de rezago respecto del Índice de Precios al Consumidor. Es decir, el ajuste de agosto tomará como referencia el IPC de junio. BAE Negocios anticipó que el incremento dependerá de ese informe oficial, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central estimó una inflación mensual de 2% para junio y de 1,9% entre los analistas que mejor proyectaron esa variable en el pasado.

Con los valores vigentes de julio, la jubilación mínima quedó fijada en $411.989,33 y la máxima en $2.772.298,06, según la resolución publicada en el Boletín Oficial. Si el aumento de agosto se ubicara cerca del 2%, como proyectó el REM, el haber mínimo pasaría a rondar los $420.229, sin contar el bono extraordinario.

El cálculo todavía es estimativo, porque el número definitivo recién se podrá conocer cuando el INDEC publique el IPC de junio . En caso de que la inflación final sea de 1,9%, el haber mínimo quedaría cerca de $419.817. Si el registro confirma el 2% previsto por el promedio de analistas, el piso previsional se ubicaría apenas por encima de los $420.000. El organismo estadístico informó que el próximo informe técnico del IPC será el 14 de julio y corresponderá al período junio de 2026.

El otro componente central es el bono previsional. Para julio, el Gobierno oficializó un refuerzo de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. El decreto establece que lo cobran completo quienes perciben hasta el haber mínimo y de manera proporcional quienes superan ese monto, hasta alcanzar el tope compuesto por la mínima más el bono.

Si ese esquema se renovara en agosto sin cambios, un jubilado de la mínima podría cobrar alrededor de $490.000 entre haber actualizado y bono. Pero ese total aún no está confirmado, porque el refuerzo debe ser oficializado para cada mes. En julio, la mínima más el bono llega a $481.989,33, por lo que el próximo pago dependerá tanto de la inflación de junio como de una nueva decisión del Poder Ejecutivo.

Cuándo se cobra en agosto

Más allá del monto, Anses ya tiene previsto el calendario de pagos del segundo semestre. Para agosto de 2026, los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo comenzarán a cobrar el lunes 10, según la terminación del DNI. Luego seguirán los pagos escalonados durante el mes, mientras que quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán en la última semana de agosto.

La cifra final quedará despejada después del dato del INDEC. Hasta entonces, el escenario más probable ubica el aumento de agosto cerca del 2%, con una mínima estimada en torno a los $420.000 y un ingreso total cercano a los $490.000 si se mantiene el bono de $70.000. Para millones de beneficiarios, la confirmación oficial marcará cuánto impactará realmente la nueva actualización en el bolsillo.