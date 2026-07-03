Anses: cómo cobrar la asignación por matrimonio y quiénes pueden tramitarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) mantiene vigente la Asignación Familiar por Matrimonio, un beneficio económico de pago único destinado a trabajadores y beneficiarios de determinadas prestaciones que hayan contraído matrimonio y cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

El objetivo de esta asignación por matrimonio es brindar un apoyo económico a las parejas en una etapa importante de sus vidas. El trámite puede realizarse de manera virtual o presencial, siempre que se respeten los plazos y condiciones exigidos.

Además, será necesario presentar el DNI de ambos cónyuges y la partida o acta de matrimonio.

Cómo realizar el trámite

El trámite puede efectuarse de forma online mediante Atención Virtual de Anses o de manera presencial con turno previo.

Para completarlo, se recomienda seguir estos pasos:

Verificar que los datos personales, el domicilio y los vínculos familiares estén actualizados en Mi ANSES.

Reunir la documentación requerida.

Ingresar al sistema de Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o solicitar un turno para realizar la gestión en una oficina del organismo.

Presentar la documentación y esperar la confirmación del trámite.

La Asignación Familiar por Matrimonio se abona una sola vez y su monto es actualizado periódicamente por Anses. Para acceder al beneficio, además de cumplir con los requisitos establecidos, los ingresos del grupo familiar deben encontrarse dentro de los límites fijados por el organismo al momento de la solicitud.