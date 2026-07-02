Anses: qué descuentos en supermercados siguen vigentes para jubilados en julio de 2026

Jubilados y pensionados de Anses siguen contando con una serie de descuentos para hacer compras en supermercados. Los detalles.

Los jubilados y pensionados de Anses continúan contando durante julio de 2026 con una serie de descuentos y promociones en las principales cadenas de supermercados del país. Los beneficios, impulsados a través del programa de descuentos para beneficiarios previsionales y complementados con promociones bancarias, buscan aliviar el impacto del costo de los alimentos y productos de primera necesidad.

Entre las cadenas que mantienen beneficios figuran Coto, Carrefour, Chango Más, Jumbo, Disco, Vea y Día, donde los descuentos pueden alcanzar el 10% en compras presenciales, dependiendo del comercio, el medio de pago y las condiciones de cada promoción.

Beneficios para jubilados de Anses Además de los descuentos propios de los supermercados, los jubilados pueden sumar reintegros adicionales si cobran sus haberes en determinados bancos y utilizan los medios de pago habilitados.

En algunos casos, las entidades financieras como el Banco Nación ofrecen promociones especiales con devolución de un porcentaje de la compra (10%) o cuotas sin interés, lo que permite incrementar el ahorro mensual.

Para acceder a estos beneficios es fundamental realizar las compras con la tarjeta de débito donde se acredita la jubilación o pensión y verificar previamente los días de vigencia, los topes de reintegro y los comercios adheridos. Las promociones pueden variar según la cadena y la entidad bancaria.