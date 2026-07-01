Anses publicó las fechas de julio: cuándo cobran jubilados y beneficiarios

Anses ya definió el calendario de pagos de julio de 2026 para jubilados, pensionados, titulares de asignaciones y beneficiarios de la Prestación por Desempleo. El cronograma comenzará el miércoles 8 de julio y se organizará, como ocurre todos los meses, según la terminación del DNI. Este mes trae novedades importantes, incluyendo un aumento y la continuidad del bono previsional. Anses publicó el detalle para cada grupo.

El calendario incluye jubilaciones y pensiones, Pensiones No Contributivas, AUH, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Asignaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo. En el caso de jubilados y pensionados, Anses divide las fechas entre quienes no superan el haber mínimo y quienes cobran haberes superiores.

Julio también llega con aumento para las prestaciones previsionales y asignaciones. La suba será del 2,15% y se calcula a partir de la inflación informada por el INDEC dos meses antes. Además, continuará vigente el bono previsional de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos, titulares de la PUAM y beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

En el caso de los jubilados, cobrarán con un aumento del 2,15%. Con esa actualización, la jubilación mínima quedará en $411.989,33 y, al sumarse el bono de $70.000 para los haberes más bajos, el total llegará a $481.989,33. En tanto, la jubilación máxima será de $2.772.298,07, sin bono adicional. También se actualizarán otras prestaciones previsionales, como la PUAM, que quedará en $329.591,46 más el refuerzo de $70.000.

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo comenzarán a cobrar el miércoles 8 de julio. El cronograma de Anses quedó de la siguiente manera:

El calendario de Anses se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario.

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.

Calendario de Anses para jubilados y pensionados que superan la mínima

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo cobrarán durante la última parte del mes. Según el calendario de Anses, las fechas serán las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio.

Calendario de Anses para AUH y Asignación Familiar por Hijo

Anses también pagará en julio la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo. El cronograma será el mismo que para jubilados y pensionados de la mínima:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.

Cuánto aumenta la AUH en julio

Las asignaciones de Anses también tendrán aumento en julio de 2026. La actualización alcanza a la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, la Asignación Familiar por Hijo del SUAF, Prenatal, Maternidad y las asignaciones por hijo con discapacidad.

La AUH será de $148.049 por hijo. Como Anses paga todos los meses el 80% de la prestación, el monto directo a cobrar será de $118.439,20. El 20% restante, equivalente a $29.609,80, queda retenido y se liquida más adelante con la presentación de la Libreta AUH.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto de julio será de $482.062. El pago mensual directo quedará en $385.649,60, mientras que la retención del 20% será de $96.412,40.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo tendrá su propio cronograma dentro del calendario de Anses de julio. Las fechas serán las siguientes:

DNI terminados en 0: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 1: martes 14 de julio.

DNI terminados en 2: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 3: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 4: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 5: lunes 20 de julio.

DNI terminados en 6: martes 21 de julio.

DNI terminados en 7: miércoles 22 de julio.

DNI terminados en 8: jueves 23 de julio.

DNI terminados en 9: viernes 24 de julio.

Calendario de Anses para Prenatal y Maternidad

En julio, la Asignación por Prenatal se pagará según la terminación del DNI. En tanto, la Asignación por Maternidad se cobrará el primer día del calendario para todas las terminaciones.

DNI terminados en 0 y 1: martes 14 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 20 de julio.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas también comenzarán a pagarse el miércoles 8 de julio. El cronograma de Anses será el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio.

En tanto, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagarán para todas las terminaciones de DNI desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto.

Asignaciones de Pago Único

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, adopción y nacimiento tendrán dos períodos de cobro durante julio. La primera quincena será del 13 de julio al 11 de agosto, mientras que la segunda quincena irá del 23 de julio al 11 de agosto.

Estos pagos corresponden a todas las terminaciones de DNI, siempre que el trámite esté aprobado y el titular cumpla con los requisitos establecidos por Anses.

Calendario de Anses para Desempleo

La Prestación por Desempleo Plan 1 se pagará durante la última parte del mes. Las fechas serán las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 22 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 23 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 24 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 27 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: martes 28 de julio.

En el caso del Desempleo Plan 2, el período de pago informado va del 30 de junio al 8 de julio para todas las terminaciones de DNI.