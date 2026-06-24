Jubilados de Anses: cuánto cobran la mínima y la máxima en julio

El último aumento de Anses para jubilados y pensionados en julio será del 2,1%, elevando el haber mínimo a $411.867,9, sin contar posibles bonos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un aumento del 2,1 por ciento a jubilados y pensionados en el mes de julio. El mismo se rige por la ley de movilidad previsional, que funciona de manera automática para los haberes de jubilaciones y pensiones, ajustándolos mensualmente según la inflación de dos meses atrás.

En este sentido, el aumento de julio toma como referencia la inflación de mayo medida por el Indec a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ese dato es el que impacta directamente en los haberes de jubilados y pensionados durante este mes.

¿Cuánto reciben los jubilados con la mínima? Los jubilados con el haber mínimo en Argentina pasarán de cobrar $403.317,99 a $411.867,96. A esta cifra probablemente se le sume el bono de $70.000, que aún el Gobierno nacional debe terminar de confirmar. De ser así, ningún jubilado debería cobrar por debajo de $481.867,96.

Es importante destacar que aquellos jubilados que cobren más de $411.867,96 también recibirán una parte del bono hasta alcanzar ese piso mínimo.

¿Cuánto es la jubilación máxima de Anses? El Gobierno nacional también aplicará el aumento del 2,1 por ciento a los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben la jubilación máxima. Sin embargo, este grupo no recibe bono refuerzo ni adicionales, por lo que en julio cobrará un total de $2.771.478,31.