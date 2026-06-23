Obras sociales del monotributo: cuáles podés elegir y cómo hacer el trámite de afiliación
Para acceder a cobertura médica, los monotributistas deben realizar un trámite específico ya que la afiliación a obras sociales no es automática.
Con la cuota mensual, el régimen del monotributo de ARCA permite acceder a una cobertura de salud a través de distintas obras sociales habilitadas. Sin embargo, la afiliación no se realiza de manera automática, sino que el titular debe gestionar un trámite específico ante la entidad elegida.
El listado de obras sociales disponibles incluye 45 entidades sindicales, mutuales y prestadoras privadas autorizadas. El monotributista puede elegir cualquiera de las opciones habilitadas, aunque para solicitar la afiliación debe completar el procedimiento correspondiente ante la obra social seleccionada.
Documentación que pueden requerir las obras sociales
Para iniciar el trámite, es necesario contar con tres meses de pagos consecutivos del régimen. Luego, al momento de la afiliación, se debe presentar DNI, constancia de elección de obra social, credencial de pago del monotributo (F/152) y los últimos comprobantes de pago. En algunos casos, también pueden solicitar la acreditación de los pagos del componente de salud.
Obras sociales disponibles
Entre las opciones se encuentran Ossacra, Osprotura, Ostcara, Osamoc, Ostaxba, Osoc, Oscamglyp, Osdem, Osapm, Osvara, Osfyb, Servesalud, Osim, Osdepym, Osmita y Asspe, entre otras. También figuran prestadoras como Met Córdoba S.A., Privamed S.A., Amci, Administración Recursos para Salud S.A. y Amsterdam Salud S.A., que completan el universo de alternativas habilitadas.
El trámite es gratuito y puede incluir la incorporación del grupo familiar primario, siempre que se presente la documentación que acredite el vínculo. Ante dudas o consultas, se puede contactar al Centro de Orientación al Ciudadano de la Secretaría de Trabajo al 0800 222 2220 o a sus canales oficiales.