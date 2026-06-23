Obras sociales del monotributo: cuáles podés elegir y cómo hacer el trámite de afiliación

Para acceder a cobertura médica, los monotributistas deben realizar un trámite específico ya que la afiliación a obras sociales no es automática.

El monotributo permite acceder a obras sociales, pero la afiliación requiere un trámite previo. Foto: Walter Moreno/Mdz con Moto G 24

Con la cuota mensual, el régimen del monotributo de ARCA permite acceder a una cobertura de salud a través de distintas obras sociales habilitadas. Sin embargo, la afiliación no se realiza de manera automática, sino que el titular debe gestionar un trámite específico ante la entidad elegida.

El listado de obras sociales disponibles incluye 45 entidades sindicales, mutuales y prestadoras privadas autorizadas. El monotributista puede elegir cualquiera de las opciones habilitadas, aunque para solicitar la afiliación debe completar el procedimiento correspondiente ante la obra social seleccionada.

Documentación que pueden requerir las obras sociales Para iniciar el trámite, es necesario contar con tres meses de pagos consecutivos del régimen. Luego, al momento de la afiliación, se debe presentar DNI, constancia de elección de obra social, credencial de pago del monotributo (F/152) y los últimos comprobantes de pago. En algunos casos, también pueden solicitar la acreditación de los pagos del componente de salud.

El trámite de afiliación se realiza ante la obra social elegida y requiere documentación específica. Foto: Shutterstock Obras sociales disponibles Entre las opciones se encuentran Ossacra, Osprotura, Ostcara, Osamoc, Ostaxba, Osoc, Oscamglyp, Osdem, Osapm, Osvara, Osfyb, Servesalud, Osim, Osdepym, Osmita y Asspe, entre otras. También figuran prestadoras como Met Córdoba S.A., Privamed S.A., Amci, Administración Recursos para Salud S.A. y Amsterdam Salud S.A., que completan el universo de alternativas habilitadas.