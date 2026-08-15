Los materiales de construcción sufrieron un nuevo aumento en Mendoza

Según la Red Edificar, los materiales para la construcción tuvieron en julio la suba más importante en lo que va del año. El acumulado anual alcanza el 7,64%.

Los materiales para la construcción en Mendoza volvieron a tener una suba de precios.

Los materiales para la construcción en Mendoza sufrieron una importante suba durante julio. Así lo registró el Índice de la Red Edificar, la cual estima mensualmente un grupo de productos vinculados al rubro y su variación de precios respecto a mediciones anteriores.

Según el relevamiento realizado por la Red Edificar, los precios de los materiales durante el mes de julio sufrieron un incremento del 2,42%, el más importante en lo que va del 2026. El acumulado anual alcanza 7,64%.

Luego de registrar una baja en la cifra durante junio al 1,57%, el índice volvió a elevarse por encima de los 2 puntos, un registro alcanzado también durante el mes de mayo. El registro más bajo del año se dio en marzo, cuando solo tuvo un incremento del 0,09%.

El índice de la Red Edificar acumula un 7,6% de aumento en los materiales de construcción en 2026. Red Edificar “La continuidad de las subas durante los últimos tres meses vuelve a poner en agenda la evolución de los costos de obra, un factor determinante para empresas constructoras, desarrolladores, profesionales y particulares al momento de proyectar y ejecutar inversiones”, señalaron desde la Red Edificar

Qué es la Red Edificar La Red Edificar está integrada por una serie de empresas que en conjunto suman 28 puntos de venta y reciben más de 65.000 visitas mensuales. Su modelo de cooperación empresarial ha sido reconocido a nivel nacional por su aporte a la profesionalización y sostenibilidad del sector.