La venta de insumos para la construcción cayó 6,5% interanual en julio

La venta de insumos para la construcción volvió a registrar una caída en julio. Según el Índice Construya , el indicador que releva el movimiento del mercado de materiales entre las principales empresas fabricantes del rubro, mostró una baja de 6,5% interanual y un retroceso mensual de 0,81% en la medición desestacionalizada.

Con el resultado de julio, las ventas acumuladas durante los primeros siete meses de 2026 quedaron 0,6% por debajo del nivel registrado en el mismo período del año pasado.

El comportamiento mensual mostró una continuidad respecto de los niveles alcanzados durante el segundo trimestre. Desde Construya señalaron que los despachos de julio se mantuvieron “casi en el mismo nivel” que habían alcanzado entre abril y junio y atribuyeron el comportamiento a factores que consideran transitorios.

La entidad sostuvo que espera una recuperación leve de la demanda en los próximos meses, condicionada a la evolución de las variables macroeconómicas y, en particular, a una reducción significativa de las tasas de interés de los créditos.

La evolución de la serie muestra que el sector atravesó una recuperación durante buena parte de 2025, aunque con fuertes oscilaciones. En julio de ese año, el índice había registrado un crecimiento interanual de apenas 0,1%, mientras que en los meses siguientes se sucedieron variaciones positivas y negativas. En octubre de 2025, por ejemplo, el índice había crecido 10,1% interanual, pero en noviembre cayó 5,5%.

El comienzo de 2026 también presentó una evolución irregular. En enero, el índice desestacionalizado cayó 11,63% mensual, mientras que en febrero avanzó 15,91%. En marzo volvió a crecer 1,30% y en abril registró una suba de 4,98%. Luego, el ritmo se moderó: en mayo avanzó 1,94% y en junio cayó 1,99%. El resultado de julio fue una nueva baja, de 0,81% mensual desestacionalizada.

La comparación con 2024 permite dimensionar la magnitud del deterioro que había atravesado el sector. En julio de ese año, el Índice Construya había caído 16,5% interanual y acumulaba una contracción de 30,6% en los primeros siete meses. Las bajas habían sido todavía más pronunciadas durante el primer semestre: en marzo de 2024 el retroceso interanual había alcanzado 40%, mientras que en abril había sido de 33,2%.

El índice elaborado por Construya mide las cantidades de productos vendidos al sector privado por las empresas que integran la asociación. Entre los materiales incluidos se encuentran ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, sistemas de calefacción, griferías, materiales para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.