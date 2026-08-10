Otro síntoma de la caída del consumo: cayó 11% el reciclaje de plásticos recuperados en 2025

La menor actividad del consumo en la Argentina tuvo un fuerte impacto sobre la industria del reciclaje . Durante 2025, el volumen de plásticos recuperados en el país cayó 11% interanual y se ubicó en 235.352 toneladas, de acuerdo con el Índice de Reciclaje 2025 elaborado por Ecoplas y la Cámara Argentina de la Industria de Reciclados Plásticos ( CAIRPLAS ).

El relevamiento, realizado sobre una muestra de 150 empresas de todo el país, registró una caída todavía más pronunciada en el reciclado mecánico, que alcanzó las 198.025 toneladas y se redujo 15% respecto del año anterior. El informe vincula esta evolución con la baja del consumo interno y con las fluctuaciones de precios del mercado internacional.

La contracción también se reflejó en la participación de los plásticos reciclados dentro del consumo nacional. En 2025, el material reciclado representó el 12,44% del consumo total de plásticos, frente al 16,66% registrado en 2024.

El indicador que refleja el impacto de la menor demanda de manera más directa es el correspondiente a los plásticos posconsumo domésticos. El porcentaje de estos materiales que logró ser reciclado cayó al 14,6% durante 2025, desde el 25,8% del año anterior.

El escenario muestra así un retroceso tanto en el volumen de materiales recuperados como en la participación del plástico reciclado sobre el consumo total. De acuerdo con el relevamiento, la evolución está relacionada con las menores cantidades de plástico que ingresaron al circuito de consumo y, por lo tanto, con una menor disponibilidad de materiales para recuperar y procesar.

Dentro de este panorama, la valorización energética tuvo un comportamiento diferente. Durante 2025 se procesaron 37.327 toneladas bajo esta modalidad, un 23% más que en el período anterior. El mecanismo permite utilizar el poder calorífico de determinados residuos plásticos como combustible alternativo en hornos cementeros.

La evolución de ambas modalidades modificó la composición del volumen total recuperado. Mientras el reciclado mecánico concentró 198.025 toneladas y sufrió una baja de 15%, la valorización energética sumó 37.327 toneladas y registró un crecimiento de 23%. En conjunto, ambas alternativas permitieron recuperar 235.352 toneladas de plásticos durante el año.

Hacia la ley de envases

El retroceso de 2025 contrasta con la evolución de largo plazo del sector. Según Ecoplas y CAIRPLAS, en poco más de dos décadas el volumen de plásticos recuperados en la Argentina se multiplicó por cinco.

Sin embargo, las entidades señalaron que el resultado del último año expone problemas estructurales que condicionan el crecimiento de la actividad. Entre ellos mencionaron la necesidad de mejorar la infraestructura y la logística, fortalecer la gestión integral de los residuos y ampliar la separación en origen.

Desde Ecoplas también plantearon la necesidad de avanzar con una ley nacional de responsabilidad extendida del productor para envases. La entidad considera que un marco de ese tipo permitiría generar un circuito de recuperación más estable y facilitar la incorporación de los plásticos posconsumo al sistema productivo.

El sector sostiene que existe capacidad instalada y tecnología para ampliar la recuperación de materiales y que la cadena de valor ya trabaja con herramientas como el ecodiseño, las certificaciones de contenido reciclado, y el desarrollo de resinas y productos elaborados con material recuperado.