Las ventas minoristas volvieron a caer en julio y acumulan una baja del 2,7% en el año

Durante julio, las ventas minoristas pyme registraron un descenso interanual del 3,8%, mientras que comparadas al mes anterior sufrieron una baja del 2,1%. Los datos surgen del último informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) .

Además, la entidad reveló que el retroceso acumulado anualmente hasta el séptimo mes del año es del 2,7%, lo que marca una contracción en relación al 2025.

Desde la entidad señalaron que el agotamiento de la liquidez extraordinaria que aporta el aguinaldo durante el mes anterior, la ausencia de un dinamizador coyuntural y la mayor incidencia de servicios en período invernales incidieron en la desaceleración del ritmo general de actividad.

Según mostraron desde la confederación, 6 de los 7 rubros analizados presentaron variaciones interanuales negativas en julio, siendo Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción el único sector que creció 1%. A su vez, comparado al mes anterior, el único rubro que tuvo un leve crecimiento del 0,6% fue Perfumería.

En el acumulado anual, los sectores de Farmacia (3,4%) y el mencionado de Ferretería (0,3%) se sostienen con una variación positiva, mientras que los demás registran caídas en sus actividades, siendo Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-10,3%) el más castigado.

La mayoría de los sectores presentaron caídas en su actividad. Informe CAME.

Situación actual y expectativas

El informe también reveló una encuesta realizada a diferentes comerciantes, consultados acerca del estado actual en relación al año pasado y las percepciones de cara a los próximos 12 meses.

En relación al presente, el 48,1% de los consultados manifestó que el nivel de actividad se mantuvo estable, mientras que el 44,5% señaló que el mismo empeoró. Solo el 7,4% de los encuestados manifestó una mejora en relación al mismo período del año anterior.

Pensando en el futuro, el 46,3% de los encuestados cree que la situación se mantendrá igual dentro de 12 meses, mientras que el 42,4% sostiene el optimismo y cree que la actividad mejorará. Por su parte, el 11,3% ve el año próximo con pesimismo y cree que la situación estará peor.