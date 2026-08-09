Susan Segal: "Hay muchos inversores mirando a la Argentina como una oportunidad"

Susan Segal , presidenta y CEO de Americas Society y del Council of the Americas, afirmó que existe un creciente interés internacional por la Argentina. Se mostró optimista respecto del rumbo económico del país bajo la gestión de Javier Milei, señalando oportunidades de inversión.

Con casi cinco décadas de seguimiento de la economía argentina, la empresaria consideró que el escenario actual presenta oportunidades para atraer inversiones y recuperar protagonismo dentro de América Latina.

Segal, quien encabeza ambas organizaciones desde 2003, llegará al país para participar de la 23ª conferencia anual del Council of the Americas, que se realizará el jueves 20 en el hotel Alvear Palace junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El encuentro reunirá a unas 700 personas de manera presencial y contará, entre sus principales oradores, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La participación de Milei todavía no fue confirmada.

En ese marco, Segal destacó que la Argentina atraviesa un momento diferente al de los últimos años y consideró que el programa económico oficial genera condiciones para una recuperación sostenida. A su entender, la reducción de la inflación, el ordenamiento fiscal y la búsqueda de mayor inversión y seguridad pueden convertirse en los pilares para generar empleo y crecimiento.

La titular del Council of the Americas también puso el foco en el potencial argentino más allá de sus sectores tradicionales.

En ese sentido, destacó el desarrollo de infraestructura vinculada a Vaca Muerta y mencionó la instalación de centros de servicios de grandes compañías internacionales como una señal de las oportunidades que comienzan a aparecer.

“Capital es capital”, sostuvo al referirse al origen de las inversiones, y explicó que el regreso de recursos argentinos también puede contribuir a generar confianza entre los inversores extranjeros.

Relaciones bilaterales: un vínculo clave para la inversión

Segal también resaltó el vínculo entre la Argentina y Estados Unidos y consideró que la relación bilateral atraviesa un momento especialmente fuerte, según constató la Agencia Noticias Argentinas, a través de su diálogo con La Nación.

En relación con Brasil, Segal relativizó las diferencias políticas entre Milei y Luiz Inácio Lula da Silva y sostuvo que el intercambio comercial entre ambos países tiene intereses económicos que exceden a los gobiernos de turno. Para Segal, el escenario regional también puede favorecer nuevos proyectos de infraestructura, especialmente entre Argentina y Chile.

Con ese diagnóstico, la presidenta del Council of the Americas aseguró que actualmente no observa grandes motivos de preocupación respecto de la Argentina y sostuvo que el país se encuentra en un momento favorable en materia económica, de reformas estructurales y de inserción internacional.

“Hay muchos inversores mirando a la Argentina como una oportunidad”, afirmó, al remarcar que el desafío será transformar ese interés creciente en nuevos proyectos concretos.