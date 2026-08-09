Liderazgo adaptativo: la capacidad que marcará la diferencia donde el cambio ya no pide permiso

Repasando los estilos de liderazgo , podemos mencionar que hubo un tiempo en el que liderar significaba planificar, controlar y ejecutar. Hoy ese modelo quedó corto. Las empresas enfrentan escenarios donde la incertidumbre dejó de ser una excepción para convertirse en la regla.

La transformación digital, la inteligencia artificial , los cambios demográficos, las nuevas expectativas de las personas y la velocidad con la que evolucionan los mercados obligan a repensar el liderazgo .

En este contexto aparece un concepto que, aunque tiene varias décadas, adquiere una vigencia extraordinaria: el liderazgo adaptativo. Más que un estilo de conducción, representa una manera de entender los problemas, movilizar a las personas y generar respuestas frente a desafíos que no tienen soluciones conocidas.

Su premisa es sencilla: cuando el entorno cambia constantemente, los líderes también deben cambiar. El liderazgo adaptativo no busca que el líder tenga todas las respuestas. Busca que sea capaz de crear las condiciones para que el equipo encuentre nuevas respuestas.

Los profesores Ronald Heifetz y Marty Linsky, de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, fueron quienes desarrollaron este enfoque a comienzos de la década de 1990. En sus investigaciones distinguieron entre dos tipos de desafíos. Los primeros son los problemas técnicos. Son aquellos cuya solución ya existe. Requieren experiencia, procedimientos, especialistas y conocimiento acumulado. Cambiar un software, implementar un nuevo proceso o resolver una falla operativa suelen pertenecer a esta categoría.

El liderazgo adaptativo no busca que el líder tenga todas las respuestas. Archivo.

Los segundos son los desafíos adaptativos. Aquí no existen manuales ni respuestas prefabricadas. Requieren modificar creencias, hábitos, formas de relacionarse e incluso la cultura organizacional. No basta con incorporar tecnología; es necesario aprender a trabajar de otra manera. Esto implica que ya no alcanza con comunicar una estrategia; las personas deben apropiarse de ella y transformar comportamientos y ahí aparece la principal tarea del líder.

Liderar el aprendizaje, no solamente el trabajo

Quizás el mayor aporte del liderazgo adaptativo sea cambiar el foco de la gestión. En lugar de preguntarse "¿cómo resuelvo este problema?", el líder comienza a preguntarse "¿qué necesita aprender este equipo para resolverlo?". La diferencia parece sutil, pero transforma completamente la manera de conducir.

Los líderes adaptativos promueven conversaciones incómodas, aceptan la experimentación, habilitan el error como fuente de aprendizaje y evitan la tentación de resolver todo personalmente. Entienden que proteger constantemente al equipo de la incertidumbre puede impedir su crecimiento. Heifetz suele afirmar que el liderazgo consiste en ayudar a las personas a enfrentar la realidad sin perder la esperanza.

Inteligencia emocional

La inteligencia emocional como condición indispensable. No es casual que el liderazgo adaptativo dialogue profundamente con la inteligencia emocional. Cada proceso de cambio despierta emociones. Aparecen el miedo, la incertidumbre, la resistencia, la frustración e incluso el enojo.

Pretender que las personas cambien únicamente porque alguien lo comunica resulta ingenuo. Las investigaciones de Daniel Goleman demostraron que la capacidad de reconocer, comprender y gestionar las emociones constituye uno de los principales diferenciadores del liderazgo efectivo.

El líder adaptativo necesita precisamente esa competencia: regular sus propias emociones mientras ayuda a otros a transitar procesos complejos. No dirige únicamente tareas; acompaña transiciones.

Quizás el mayor aporte del liderazgo adaptativo sea cambiar el foco de la gestión. Archivo.

Inteligencia artificial

Un liderazgo único en la era de la inteligencia artificial. La llegada masiva de la inteligencia artificial vuelve todavía más relevante este enfoque. Muchas empresas están invirtiendo en nuevas tecnologías, pero el verdadero desafío no es tecnológico sino humano.

Las herramientas pueden adquirirse rápidamente; cambiar mentalidades requiere tiempo. Los líderes deberán acompañar conversaciones sobre nuevos roles, redefinición de competencias, aprendizaje continuo y colaboración entre personas y algoritmos.

La tecnología avanza con enorme velocidad y la adaptación humana necesita liderazgo. Por eso hoy el diferencial competitivo ya no depende exclusivamente del conocimiento técnico. Depende de la capacidad para aprender más rápido que los cambios del contexto.

¿Cómo reconocer a un líder adaptativo?

Existen algunas conductas que suelen repetirse en quienes desarrollan este tipo de liderazgo:

Escuchan antes de ofrecer respuestas.

Diferencian los problemas técnicos de los desafíos adaptativos.

Promueven la participación y la diversidad de perspectivas.

Toleran la incertidumbre sin paralizarse.

Favorecen la experimentación y el aprendizaje continuo.

Generan seguridad psicológica para expresar desacuerdos.

Comprenden que liderar implica influir más que controlar.

No significa que nunca se equivoquen. Significa que aprenden con rapidez y ayudan a otros a hacer lo mismo.

Liderazgo adaptativo

Estos son los autores que hoy enriquecen el liderazgo adaptativo. Además de Ronald Heifetz y Marty Linsky, otros referentes han ampliado esta conversación desde distintas perspectivas. Edgar Schein explicó cómo la cultura puede facilitar o bloquear los procesos de adaptación y destacó que el aprendizaje organizacional exige revisar supuestos profundamente arraigados.

Amy Edmondson desarrolló el concepto de seguridad psicológica, mostrando que los equipos aprenden y se adaptan mejor cuando las personas pueden expresar dudas, reconocer errores y proponer ideas sin temor. Otto Scharmer propone que liderar implica desarrollar una capacidad profunda de escucha y de anticipación para construir futuros emergentes, en lugar de limitarse a reaccionar frente a los acontecimientos.

Margaret Wheatley sostiene que las organizaciones deben comprenderse como sistemas vivos, donde la adaptación depende de las relaciones, las conversaciones y el aprendizaje colectivo. Más recientemente, autores como Nassim Nicholas Taleb aportaron una mirada complementaria al introducir el concepto de antifragilidad: la capacidad de fortalecerse a partir de la incertidumbre y la adversidad.

Muchas empresas están invirtiendo en nuevas tecnologías, pero el verdadero desafío no es tecnológico sino humano. Archivo.

La adaptación como regla

Adaptarse ya no es una ventaja: es para permanecer. Tal vez la mayor enseñanza del liderazgo adaptativo sea que ningún líder puede conducir con éxito utilizando únicamente las respuestas del pasado para resolver los desafíos del futuro. Las organizaciones no necesitan personas que aparenten tener certezas absolutas.

Necesitan líderes capaces de aprender, desaprender y volver a aprender junto con sus equipos. En un mundo en el que la única constante es el cambio, la verdadera fortaleza del liderazgo ya no reside en controlar la incertidumbre, sino en desarrollar personas capaces de navegarla con criterio, confianza y aprendizaje continuo.

* Verónica Dobronich es especialista en inteligencia emocional y neurociencias aplicadas al liderazgo y al mundo del trabajo.