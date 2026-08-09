Mendoza avanza sobre Vaca Muerta: un estudio confirmó potencial y se acelera la perforación de dos pozos

El desarrollo de la actividad hidrocarburífera en Mendoza dio un paso clave . Según informaron desde el Gobierno provincial, la UTE Quintana Energy-TSB avanzará con la construcción de dos pozos exploratorios en Cañadón Amarillo, luego de que el estudio de sísmica 3D realizado en el área confirmara las hipótesis iniciales sobre la presencia de recursos no convencionales. La perforación está prevista para antes de fin de año, adelantándose al cronograma original.

El resultado del estudio fue presentado al gobernador Alfredo Cornejo, quien se reunió con la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el director de Hidrocarburos, Lucas Erio; el director ejecutivo y presidente de Quintana Energy, Carlos Gilardone; y el presidente de TSB SA, Claudio Urcera.

“El estudio confirma las hipótesis iniciales sobre la presencia de recursos no convencionales en la zona, lo que representa un gran impulso para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera en Mendoza”, destacó Cornejo.

Con esta información, la UTE avanza en los permisos necesarios para la construcción de los dos pozos exploratorios. En ese sentido, cabe resaltar que las locaciones se encuentran en etapa de definición y la empresa trabaja para comenzar las perforaciones antes de que termine el año.

Cabe resaltar que, en paralelo, mientras avanza esta etapa exploratoria, Quintana Energy-TSB continúa con la producción convencional en el área y ejecuta mejoras operativas.

Qué es la "sísmica 3D"

La sísmica 3D es un estudio que permite obtener información del subsuelo a partir de la generación controlada de ondas que se propagan a gran profundidad. El registro de sus reflexiones sobre las distintas capas geológicas permite construir un modelo más preciso y reducir la incertidumbre sobre las características de la zona. La información obtenida permite, además, definir con mayor precisión la ubicación de los futuros pozos.

El estudio realizado recientemente por la empresa ya fue culminado y posteriormente se avanzó con el análisis, la interpretación y el reproceso de los datos. A partir de sus resultados positivos, la UTE definió avanzar hacia la perforación de los pozos pilotos.

Cabe destacar que Mendoza no registraba tareas de este tipo desde 2017.

Cuál es el plan de Quintana Energy-TSB para Cañadón Amarillo

El plan exploratorio original contemplaba comenzar las perforaciones a partir de 2027. Sin embargo, los resultados de la sísmica 3D permitieron a Quintana Energy-TSB avanzar con el objetivo de realizar los dos pozos antes de fin de año.

La perforación forma parte del plan piloto exploratorio sobre Vaca Muerta Mendoza y permitirá continuar evaluando el potencial de los recursos no convencionales en Cañadón Amarillo.

Como parte del plan de inversiones presentado por la empresa, existe un compromiso de US$ 44 millones para los primeros tres años de contrato en el área, destinados al desarrollo del piloto exploratorio sobre Vaca Muerta Mendoza.

La vez que Alfredo Cornejo visitó Cañadón Amarillo

El gobernador ya había recorrido Cañadón Amarillo en febrero, cuando supervisó las tareas de exploración no convencional que la UTE llevaba adelante en la zona.

Durante aquella visita, Cornejo observó los trabajos de sísmica 3D que realizaba la empresa y que ahora aportaron información sobre el potencial de la zona para el desarrollo de petróleo no convencional.