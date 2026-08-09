Mendoza amaneció con frío extremo: alerta meteorológica en el sur de la provincia

La temperatura seguirá baja en Mendoza y el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta por nevadas en el sur provincial.

El frío seguirá presente este domingo en Mendoza, con nubosidad en aumento y poco cambio de la temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 2° durante las primeras horas del día, mientras que la máxima apenas llegará a 12° por la tarde.

En el Gran Mendoza se esperan vientos moderados del sector sur y una jornada bastante fría, sin grandes variaciones térmicas. También se prevén heladas en los oasis cultivados, especialmente durante la mañana.

El panorama será más complicado en el sur provincial. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por probabilidad de nevadas en la cordillera Sur, zona baja de Malargüe, zona baja de San Rafael y General Alvear.

Según los primeros datos de la jornada, la temperatura en algunos sectores de San Rafael alcanza los -2,5°.