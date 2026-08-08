Alerta por frío extremo en Mendoza: domingo con probabilidad de lluvia, nieve y temperaturas bajo cero

Mendoza tendrá un cierre de semana atravesado por heladas y posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve en distintos sectores de la provincia.

Este domingo el frío se hará sentir en la provincia de Mendoza

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un domingo marcado por el frío, el cielo nublado y precipitaciones en distintos sectores de la provincia. En ese marco, se prevé una máxima de 8°C, mientras que la mínima será de -2°C en Malargüe. En algunas zonas del Valle de Uco, la mínima podría situarse en 1°C.

Cabe resaltar que el Sur provincial permanece bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional por bajas temperaturas.

El cielo se presentará nublado desde la madrugada en la zona Sur, condición que posteriormente se extenderá en el Valle de Uco y la zona Este.

Además, se prevén precipitaciones en forma de lluvia, aguanieve, nieve y nevisca. En Malargüe comenzarían alrededor de las 12, mientras que desde las 15 abarcarían toda la zona Sur. Entre las 16 y las 17 alcanzarían el Valle de Uco y, entre las 21 y las 22, podrían extenderse hacia el Oeste de Gran Mendoza, especialmente hacia Luján. Las precipitaciones se prolongarían durante la madrugada, principalmente hacia el Sur provincial.

En algunos sectores del territorio provincial podría haber nevadas. ALF PONCE MERCADO / MDZ En cuanto al viento, se espera la presencia de viento Sur desde las 10, de intensidad débil y sostenido durante toda la jornada, la noche y la madrugada siguiente. Afectará las zonas Sur, Norte, Este y Gran Mendoza.