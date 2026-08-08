Récord de dividendos al exterior: las empresas ya giraron USD 3.300 millones en 2026

El monto acumulado hasta julio no se registraba desde 2010, según el Banco Central. La flexibilización del cepo permitió a las compañías con capital extranjero volver a transferir utilidades a sus casas matrices tras años de restricciones.

Según el último Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central, correspondiente al segundo trimestre de 2026, las empresas giraron al exterior USD 3.300 millones en dividendos y utilidades acumulados a julio. De acuerdo con el propio BCRA, se trata de un nivel que no se registraba desde 2010.

La flexibilización del cepo cambiario impulsada por el Gobierno desde 2025 comenzó a modificar la relación de las empresas con el mercado de cambios. Uno de los principales cambios fue la posibilidad de que las compañías con casa matriz en el exterior volvieran a girar dividendos y utilidades, después de años de restricciones.

Del total, USD 2.800 millones fueron girados durante los primeros seis meses de 2026. El Banco Central destacó que esta dinámica se produjo en un contexto de mayor libertad cambiaria para las empresas.

¿Cuándo comenzaron a flexibilizarse las restricciones? La reversión del esquema anterior comenzó en abril de 2025, cuando el Gobierno, encabezado por Javier Milei, habilitó el acceso al mercado único y libre de cambios para el giro de dividendos correspondientes a utilidades generadas a partir de ejercicios iniciados desde el 1° de enero de 2025.

El Banco Central de la República Argentina NA La medida respondió a uno de los principales reclamos de las compañías con base en el exterior: poder remitir a sus casas matrices las ganancias generadas en la Argentina sin las restricciones que habían regido durante años.