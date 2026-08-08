Los argentinos se refugian en el dólar: la cobertura cambiaria se eleva pese a no ser un año electoral.

La demanda de instrumentos atados al dólar y de atesoramiento en moneda dura viene al alza, lo que refleja la búsqueda de cobertura cambiaria por parte de los inversores pese a no ser un año electoral.

La estabilidad del dólar volvió a estar acompañada por señales de mayor oferta de cobertura cambiaria oficial. El interés abierto en futuros de dólar aumentó US$72 millones, concentrado casi exclusivamente en las dos primeras posiciones de la curva (+US$42 millones cada una).

"En una mirada más amplia al otorgamiento de cobertura cambiaria por parte del sector público consolidad (BCRA + Tesoro), estimamos aumentó cerca de US$5.000 millones durante julio, a falta únicamente de conocer la intervención en el mercado secundario de dólar-linked de las últimas dos ruedas del mes. De esta forma, el stock total habría alcanzado aproximadamente US$11.240 millones, tras aumentar unos US$3.000 millones en junio", sostuvo Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Y agregó: "En julio, la expansión de la cobertura cambiaria estuvo liderada por instrumentos linkeados al dólar. Se colocaron US$3.467 millones en el Dual TAMAR/Dólar Linked con vencimiento en enero 2028 (luego de la elección presidencial), a su vez que el stock de títulos dólar-linked 'puros' en manos privadas aumentó otros US$1.280 millones, entre colocaciones primarias e intervenciones del BCRA en el mercado secundario. Desde una perspectiva más amplia, el stock de cobertura cambiaria pasó de US$3.210 millones a fines de mayo a más de US$11.240 millones actualmente, ubicándose a apenas US$4.050 millones de los máximos registrados antes de las elecciones legislativas de octubre de 20252.

Por su parte, la consultora 1816, una de las más escuchadas en el mercado, estimó que "los privados tienen títulos atados al tipo de cambio A3500 por unos US$12.000 millones (US$6.600 millones vencen antes de diciembre 2027)".

"Lo llamativo es que esta expansión se haya producido a más de un año de las elecciones presidenciales de 2027. Nuestra lectura es que tanto la estabilidad cambiaria observada en julio (spot bajó 0,2% punta a punta) como las compras de reservas por US$2.163 millones fueron posibles, en buena medida, gracias a este fuerte aumento de la oferta de cobertura oficial. Hacia adelante, la sostenibilidad del esquema dependerá de que ese ritmo de expansión pueda moderarse sin generar nuevas presiones sobre el mercado cambiario", señaló PPI.

Ahorro en dólares

Los ahorristas minoristas adquirieron en junio US$2.015 millones en términos netos. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,5 millones de individuos compraron billetes, mientras que 715 mil personas vendieron

De esta manera, el guarismo implicó US$12.299 millones para el primer semestre. Los datos se desprenden del informe sobre evolución del mercado de cambios y el balance cambiario del Banco Central (BCRA).