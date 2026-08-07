Cómo se moverá el dólar en lo que resta del año, según los principales analistas de la City

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de julio publicado por el BCRA proyecta un dólar con una trayectoria ascendente, pero controlada.

Los principales analistas del mercado ajustaron sus proyecciones sobre distintas variables macroeconómicas. La City proyectó una inflación menor al 30% anual para 2026 y un dólar que siga un sendero ascendente, aunque sin sobresaltos.

Así surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó el Banco Central (BCRA) correspondiente a julio.

El mercado arrojó un tipo de cambio levemente más barato que contra el REM de junio: lo proyectó a $1.512 ($-0,4) para agosto. Para los siguientes meses, el sendero previsto por los analistas contempla un dólar promedio de $1.546 en septiembre, $1.577 en octubre, $1.618 en noviembre, y $1.652 en diciembre, es decir, arrojaría una variación interanual de 14,1% respecto de diciembre de 2025.

Evolución del dólar. REM-BCRA El REM se produce en base a proyecciones del BCRA y es generado a partir de una encuesta realizada a personas especializadas, del país y del extranjero: 45 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina. Se realiza los últimos 3 días hábiles de cada mes sobre las expectativas de los precios minoristas, la tasa de interés, el tipo de cambio nominal, comercio exterior y PBI.

La inflación que espera el REM En cuanto a la inflación, los analistas estiman un 2% para el séptimo mes, manteniéndose sin variaciones respecto al REM anterior.