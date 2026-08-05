Dólar y elecciones: el rol clave que tendrá el tipo de cambio para Javier Milei en la campaña 2027

La carrera hacia las elecciones 2027 se asoma cada vez más en el horizonte. El dólar , como en cada contienda electoral, jugará un partido clave y en esta oportunidad será crucial en las aspiraciones del presidente, Javier Milei , de ir por un segundo mandato.

El dólar volvió a estar en la escena pública a pesar de la pax cambiaria que registra en el año, con una suba de casi 3% frente a una inflación que acumula 16,8% en lo que va de 2026. El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció un valor de la divisa en niveles más altos. "Que el tipo de cambio llegue a $1.800 dentro de unos meses es una posibilidad", expresó Ravier durante una entrevista con el streaming Carajo. Las declaraciones generaron revuelo.

El equipo económico intervino la semana pasada con ventas del Tesoro para sostener el tipo de cambio, algo que no ocurría desde octubre del año pasado en la antesala de las elecciones, y del BCRA mediante operaciones en el mercado de futuros. La City leyó esto como una señal de que el Gobierno fijó el techo del dólar en $1.500, al menos en este etapa.

El nivel del tipo de cambio comienza a permear en el debate. Los empresarios piden por un valor más alto, incluso varios economistas sostienen lo mismo.

Si al oficialismo no se le disparan otros indicadores macro, como el desempleo, el dólar será uno de los termómetros clave en la aspiraciones de reelección del Presidente. El exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, lo graficó de la siguiente manera: "Milei, con el dólar a $1.500 gana; a $2.000 pelea y a $2.500 pierde", dijo el economista en el stream Ahora Play.

Qué se espera para 2027

La incógnita que sobrevuela en el mercado es si la moneda norteamericana se mantendrá sin sobresaltos en la previa electoral.

El cumplimiento del programa financiero 2027, presentado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, descansa sobre supuestos ambiciosos de financiamiento y compras de divisas, señaló Invecq. Exige mucho del balance cambiario, lo que presiona la dinámica del BCRA.

Según lo estipulado por Caputo, el Tesoro debería comprarle al Central US$5.000 millones. A su vez, la entidad monetaria tiene que conseguir un gran nivel de divisas, cerca de US$1.600 millones para el pago de Bopreales y otros US$ 4.500 millones para cumplir con la meta de junio del año que viene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El panorama luce desafiante si a ese escenario se suma la mayor demanda por dolarización de carteras por parte de los argentinos, que se acrecienta en períodos de elecciones. Frente a esa dinámica, la máxima autoridad monetaria tendrá un test de fuego.

Para tener un parámetro, en 2017 los datos de lo que se vendía y compraba para dólar ahorro fue de US$20.000 millones. El año pasado se batió récord, los ahorristas minoristas adquirieron divisas por US$22.310 millones. En el primer semestre de 2026, los argentinos compraron, en términos netos, más de US$12.000 millones. Es decir, a razón de US$2.000 millones por mes. Esto ya comienza a encender algunas alarmas en el mercado.

Las cartas que se guardó el Gobierno

Frente a esto, Toto se guardó un par de cartas para sobrellevar posibles turbulencias. La primera, dejó abierta como una opción la vuelta a los mercados internacionales, aunque en una primera instancia no está previsto y el propio Caputo reconoció que busca disminuir la "dependencia con Wall Street".

Pero, de ser el caso, necesita que el riesgo país continúe a la baja y se ubique en niveles cercanos a 300/350 puntos básicos, según varios economistas.

A su vez, el titular del Palacio de Hacienda se quedó con una bala de plata: señaló que el swap con Estados Unidos con un tope de US$20.000 millones continúa disponible para afrontar eventuales episodios de volatilidad financiera en la previa electoral, aunque aclaró que requeriría de una conversación previa.

Es decir, que se trata de un instrumento de última instancia y no de una fuente prevista dentro del escenario base. Cabe recordar que el Gobierno activó un tramo de ese acuerdo de monedas para devolver dólares que el Tesoro estadounidense había adelantado para controlar el tipo de cambio en la previa de las elecciones de octubre del año pasado.

El propio Milei salió a expresar que cuentan con cierto blindaje para las elecciones, con poder de fuego suficiente para enfrentar una posible inestabilidad. "Nosotros habremos acumulado US$20.000 millones por si tenemos un evento complicado", detalló el Presidente en una entrevista con LN+.

Además, reiteró que el swap con Estados Unidos por US$20.000 millones, y confirmó negociaciones para la extensión del swap con China. "Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos US$60.000-70.000 millones y además que ya cerramos el financiamiento", remarcó el mandatario, que insistió en que el Gobierno tomará las medidas necesarias para sostener la estabilidad financiera y cambiaria.