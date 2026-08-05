El dólar volvió a subir tras las polémicas con la Ley de Tierras y la decisión del Senado

El dólar oficial volvió a subir este miércoles. El dólar blue sigue cotizando a la baja. Las cotizaciones en un día clave.

En un día marcado por las decisiones del Senado respecto del debate de la Ley de Tierras, el dólar se comportó con algunos movimientos en los mercados. Así quedaron todas las cotizaciones mientras también escala en paralelo la crisis entre Argentina y Brasil por las peleas entre Milei y Lula.

El dólar oficial este miércoles subió cinco pesos en su cotización. Quedó a $1470 para la compra y $1520 para la venta luego de la pausa en la que había entrado durante el día martes. La variación fue del 0,3%.

Mientras que el dólar blue cotizó este miércoles a la baja nuevamente. Quedó en $1520 para la compra y a $1540 para la venta con una variación de cinco pesos menos que en el cierre del martes. Con estos valores, el paralelo se despega de los que tocó hace pocas semanas en julio rozando los $1580.

Las polémicas en la política marcan el rumbo del dólar Finalmente, Patricia Bullrich no pudo asegurar los votos para modificar la Ley de Tierras en el Senado y eliminó el capítulo III del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.