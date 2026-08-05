Ley de Tierras: el Senado vuelve a darle un golpe de realidad a Javier Milei y eliminaron el capítulo que generó debate

Finalmente, la Ley de Tierras no se modificará en el Senado. Patricia Bullrich no tiene los votos y eliminó el capítulo de extranjerización de tierras, en un nuevo revés a Javier Milei.

Finalmente, Patricia Bullrich no pudo asegurar los votos para modificar la Ley de Tierras en el Senado y eliminó el capítulo III del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Los cambios que anunció ayer no terminaron de convencer a los aliados y fracasó el intento de extranjerizar las tierras argentinas. Así, el Congreso volvió a darle un sacudón a Javier Milei, que no logra dominar la agenda.

Paso a paso: cómo se cayeron los votos de la Ley de Tierras Desde la primera hora de este miércoles las malas noticias comenzaron a llegar al despacho de Bullrich. La primera llegó desde La Pampa: Daniel Kroneberger (UCR) confirmó su rechazo a la prensa y María Victoria Huala (PRO) le dijo al medio local La Arena que su apoyo a este capítulo estaba en duda. El segundo de estos votos era uno de los que Bullrich daba por seguros.

Luego, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, publicó un comunicado oficial donde informó que las dos senadoras del peronismo por Tucumán, Sandra Mendoza (Popular) y Beatriz Ávila (Independencia), no iban a acompañar el proyecto. Bullrich contaba con el voto de esta última. Así, el poroteo que hasta ayer daba igualado en 35 votos a favor y 35 en contra empezaba a mostrar una ventaja en el rechazo al proyecto.

Patricia Bullrich en conferencia de prensa en el Senado. NA Y como si todo esto fuera poco, el gobernador de Neuquén, Rolando "Rolo" Figueroa, también manifestó su rechazo a este proyecto. La senadora por Neuquén Julieta Corroza (La Neuquinidad) le responde directo a él y se entendió que también iba a votar en contra. Este era otro voto con el que Bullrich contaba, según lo que ella misma había dicho el martes por la tarde en conferencia de prensa.

El malestar con el Gobierno por la falta de apoyos Mientras esta catarata de malas noticias caía sobre el despacho de Patricia Bullrich, el teléfono rojo con la Casa Rosada comenzaba a sonar. Y el malestar crecía en el Senado. En la Cámara alta no podían entender por qué el Gobierno no salió a defender su proyecto. La única voz autorizada que lo respaldó fue Bullrich. Claro, lo hizo recién este martes, a 48 horas de la sesión. Para aquel entonces, la oposición a la modificación de la Ley de Tierras ya había copado la opinión pública, al punto tal que las cantantes Tini y Emilia Mernes, que no se caracterizan por dar opiniones políticas, se manifestaron en redes sociales en rechazo al proyecto.