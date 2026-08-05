Fernández Sagasti se defendió: "No voy a elegir entre la vida de mi hijo y mis derechos políticos"

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti respondió y se defendió de las críticas que recibió esta semana tras solicitar participar de manera virtual en la próxima sesión del Senado , en la que se debatirá el proyecto de modificación de la Ley de Tierras .

A pesar de que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, aceptó su participación virtual ad referendum de la Cámara (necesitará el acompañamiento de los senadores), la legisladora justificó su pedido en el embarazo de riesgo que atraviesa -atraviesa la semana 32- y aseguró que impedirle votar significaría "privar a Mendoza de uno de sus tres representantes en la Cámara Alta".

A través de un video difundido en sus redes sociales, la dirigente kirchnerista cuestionó que parte de la discusión pública, principalmente en la red social X- se haya concentrado en su situación personal y no en el contenido de la iniciativa que se tratará en el recinto.

"Esto es el mundo del revés. En vez de estar debatiendo con los senadores que quieren avalar la extranjerización de las tierras, hay muchos que cuestionan esta presentación que hice para poder votar en contra de la Ley de Tierras", sostuvo.

Fernández Sagasti explicó que el pedido para participar de manera remota "no fue improvisado", como se debatió en redes, y que comenzó a trabajarlo semanas atrás junto a integrantes de su bloque y asesores jurídicos. "Sí me preparé, sí lo preví. La presentación se hizo en julio y estuvimos analizando la situación con varios senadores del bloque y del equipo jurídico", afirmó.

Y agregó: "Esta mujer representante de los mendocinos está en un limbo jurídico porque todavía no estoy en tiempo de tomarme la licencia; y aunque pudiera, no me reemplaza nadie. Mendoza pierde uno de los tres votos", señaló.

La respuesta a quienes le piden que renuncie

Uno de los cuestionamientos que recibió en las últimas horas fue la posibilidad de presentar su renuncia para permitir la asunción de un reemplazante, que sería Mariana Femenía, quien participó como suplente a senadora nacional en los comicios del 2021 (ver en la imagen). Fernández Sagasti descartó esa alternativa y sostuvo que, además de las dificultades administrativas, el planteo encierra una discusión más profunda sobre los derechos de las mujeres.

"Primero, si tomara esa decisión no alcanzarían los días para los trámites administrativos para que jurara mi reemplazante y pueda estar en la próxima sesión", explicó.

Sin embargo, aseguró que el principal motivo es otro: "No corresponde. ¿Por qué una mujer tiene que decidir entre cuidar la vida de su hijo y garantizar los derechos políticos de la provincia a la que representa?".

Aún así, afirmó que su planteo "excede" el debate puntual sobre una ley, al indicar que el planteo lo hace "por todas las mujeres que quieren maternar y dedicarse a la política".

"Es increíble que en 2026 nosotras tengamos que seguir explicando esto. El Senado tiene que ser un faro para todas las maternidades, ya sea en lo público o en lo privado. Las mujeres no tenemos que elegir entre maternar y trabajar", afirmó.

Por qué Fernández Sagasti no viajó a Buenos Aires

Fernández Sagasti también respondió a quienes le sugirieron viajar igualmente a Buenos Aires para participar de la sesión de manera presencial.

"Quiero ser muy sincera. No voy a elegir entre la vida de mi hijo y ejercer los derechos políticos que me corresponden a mí y a mi provincia", sostuvo.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

La legisladora remarcó que cuenta con indicaciones médicas que le impiden trasladarse y rechazó cualquier posibilidad de asumir riesgos innecesarios.

"Hablaría muy mal de mí si quisiera poner en riesgo la vida de mi hijo pudiendo solucionarlo con medios telemáticos. No lo voy a hacer", señaló.

Y concluyó: "Entre mi hijo y cualquier cosa, voy a elegir la salud de mi hijo. Porque eso habla de los valores que tengo, de mi elección de maternar. Es injusto que a una mujer del Interior se le haga elegir entre proteger a su hijo y viajar para ejercer sus derechos políticos".