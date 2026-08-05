Tras forzar la ruptura con Brasil, Javier Milei encabezará una cumbre de presidentes de derecha en Buenos Aires

El funcionario lo enmarcó en la afirmación de que “el presidente Milei está claramente en una posición de liderazgo en la región porque él es un defensor global de las ideas de la libertad”.

Sobre la supuesta representatividad y relevancia política del líder libertario, Quirno destacó: "Celebramos que el continente esté justamente cambiando de rumbo, para llamarlo de alguna manera. Pero hay algo que es muy importante: esas ideas de la libertad, ese cambio, hay que construirlo todos los días, porque del otro lado no van a parar de atacar y tratar de restringirnos la libertad que tenemos. Por eso han pasado los episodios que han sucedido en Bolivia. Por eso nosotros hemos estado muy cerca de Bolivia en los intentos de golpe de Estado que ocurrieron allí, que comenzaron hace dos meses”.

“Argentina fue el primer país que estuvo presente y que mantuvo una presencia durante todo ese conflicto. Hemos acudido a los diferentes organismos multilaterales apoyando a Bolivia porque eso es lo que tenemos que hacer. Y ese liderazgo es lo que lleva a que hoy tengamos un grupo de una docena de países que estamos alineados con estas ideas y en las cuales nos apoyamos constantemente”, enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores.

Acerca de ese cónclave de mandatarios de derecha, respondió: “Eso probablemente derive en una invitación del presidente Milei a realizar una reunión en Buenos Aires, tan pronto las agendas lo permitan ”.

En el Ejecutivo buscan que Milei sea "el principal referente de Trump en Sudamérica y por ese motivo se busca una cumbre de derecha, pero al estilo Grupo de Lima".

La agenda internacional de Javier Milei

El jefe de Estado retomará esta semana su agenda internacional en el continente con una visita oficial a Ecuador y su participación en la asunción presidencial de Colombia. Viajará este jueves a Quito para reunirse con su par Daniel Noboa y avanzar en una agenda centrada en cooperación en seguridad, comercio, conectividad y extradición. Ese mismo día continuará viaje hacia Cali. El viernes asistirá a la ceremonia de asunción del presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella.

La gira se produce apenas días después de otras dos escalas regionales. El 25 y 26 de julio, Milei estuvo en Brasil, donde respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, mantuvo un encuentro con el exmandatario Jair Bolsonaro. Tres días más tarde, el 28 de julio, viajó a Perú para asistir a la asunción presidencial de Keiko Fujimori.