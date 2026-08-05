Lula da Silva vs Flávio Bolsonaro: qué dicen las encuentas de cara a las elecciones en Brasil

La carrera por la presidencia de Brasil comienza a ajustarse cuando faltan apenas dos meses para las elecciones . Lula da Silva continúa al frente de las encuestas, aunque Flávio Bolsonaro logró recuperar terreno y se consolida como su principal rival para los comicios de octubre.

El último estudio de Genial/Quaest muestra que, en una eventual segunda vuelta, Lula da Silva obtendría el 44% de los votos frente al 39% del senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. La distancia entre ambos es ahora de cinco puntos, mientras que en julio era de ocho: el mandatario registraba entonces un 45% y su adversario, un 37%.

Aunque Lula sigue adelante, la comparación entre las dos encuestas muestra movimientos diferentes. El actual presidente perdió un punto, mientras que Flávio Bolsonaro sumó dos. Sin embargo, la variación se mantiene dentro del margen de error de dos puntos porcentuales establecido por la consultora.

La diferencia es más amplia en el escenario de primera vuelta. Lula da Silva alcanzaría el 39% de la intención de voto y Flávio Bolsonaro quedaría segundo con el 30%. En julio, los números eran del 40% para el mandatario y del 28% para el dirigente de derecha.

Mucho más atrás aparecen Ronaldo Caiado y Renan Santos, con un 4% cada uno, mientras que Romeu Zema reúne el 2%. Además, un 10% de los consultados todavía no decidió su voto y un 8% respondió que votaría en blanco, anularía o directamente no participaría .

Las encuestas anticipan una elección ajustada en Brasil, con el actual presidente primero y el hijo de Jair Bolsonaro en crecimiento. EFE

El sondeo fue realizado mediante 2.004 entrevistas presenciales entre el 31 de julio y el 3 de agosto. La encuesta tiene un margen de error de dos puntos, un nivel de confianza del 95% y fue registrada ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil.

Otro dato que muestra lo ajustada que podría resultar la elección es el nivel de rechazo. Un 54% asegura que no votaría de ninguna manera por Flávio Bolsonaro, mientras que Lula da Silva registra un rechazo del 52%. La distancia entre ambos indicadores bajó de siete a solo dos puntos desde julio.

Cómo está la imagen del Gobierno de Lula da Silva

La evaluación de la gestión permanece completamente dividida. Un 36% de los brasileños considera positivo el Gobierno de Lula da Silva, otro 36% lo califica negativamente y un 26% lo ubica como regular.

Al preguntar específicamente por la aprobación del trabajo del presidente, el resultado mejora: un 48% aprueba su desempeño y un 47% lo desaprueba. De esta manera, Lula conserva una ventaja mínima en su valoración personal, aunque sin conseguir ampliar su base electoral.

Flávio Bolsonaro, por su parte, comienza a dejar atrás algunas de las controversias que golpearon su candidatura. En mayo quedaron expuestos mensajes y audios sobre una negociación con el entonces banquero Daniel Vorcaro para conseguir financiamiento millonario destinado a una película sobre Jair Bolsonaro. La información indicaba que el proyecto había recibido al menos 61 millones de reales.

También consiguió cerrar una disputa familiar que amenazaba con dividir al espacio de derecha. Después de acusarlo públicamente de humillarla y faltarle el respeto, Michelle Bolsonaro aceptó las disculpas de su hijastro y decidió acompañar su candidatura.

La reconciliación podría tener impacto electoral: el 59% de los consultados consideró positivo que ambos hicieran las paces, mientras que un 46% aseguró que el apoyo directo de la ex primera dama aumenta las posibilidades de victoria de Flávio Bolsonaro.

De todos modos, el senador todavía enfrenta dificultades para ampliar sus alianzas más allá del Partido Liberal. Tras varias semanas de incertidumbre, eligió como candidato a vicepresidente al diputado Alfredo Gaspar, también integrante del PL, luego de no conseguir sumar a figuras de otras fuerzas conservadoras.

La primera vuelta de las elecciones en Brasil se celebrará el domingo 4 de octubre. En caso de que ningún candidato supere el 50% de los votos válidos, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro podrían volver a enfrentarse en una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre.