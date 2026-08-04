Messi volvió a demostrar que también es enorme fuera de la cancha y fue aplaudido por toda España

Lionel Messi volvió a ser noticia, pero esta vez lejos de las canchas. Un gesto solidario del capitán de la Selección argentina generó una enorme repercusión en España: donó 80.000 euros para colaborar con la reconstrucción de los municipios de la Sierra Oeste de Madrid que quedaron seriamente afectados por los incendios forestales.

La ayuda fue confirmada este martes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de una publicación en su cuenta de X. Allí agradeció públicamente la decisión del campeón del mundo y dio a conocer la importante suma que aportó para acompañar a las familias damnificadas.

"Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", escribió Ayuso al anunciar la donación de Messi.

El dinero será utilizado para avanzar con la reconstrucción de la Sierra Oeste, donde las llamas arrasaron cerca de 29.000 hectáreas y causaron importantes daños en 17 municipios. El fuego afectó viviendas, caminos, comercios , campos y distintos servicios esenciales para los vecinos de la zona .

Ante semejante panorama, las autoridades madrileñas pusieron en marcha una serie de medidas para ayudar a los pueblos más golpeados. También habilitaron una plataforma oficial para recibir donaciones de empresas y particulares que quisieran sumarse a la recuperación.

Fue en ese contexto que llegó el aporte de Messi, que rápidamente se convirtió en una de las colaboraciones individuales más importantes recibidas hasta el momento. La donación del rosarino permitirá reforzar las tareas de reconstrucción y brindar asistencia a quienes perdieron parte o la totalidad de sus bienes.

La Comunidad de Madrid también anunció ayudas económicas para las familias que se quedaron sin sus casas, beneficios para comerciantes y trabajadores autónomos y fondos especiales para los productores ganaderos afectados por los incendios.

Messi suele mantener en reserva este tipo de acciones solidarias y rara vez las hace públicas. Sin embargo, esta vez el gesto salió a la luz gracias al mensaje de Ayuso y volvió a demostrar el compromiso del futbolista argentino con quienes atraviesan momentos difíciles.

Los devastadores incendios en España