El Gobierno eliminó de la Ley de Propiedad Privada el capítulo sobre tierras rurales para asegurar la sesión en el Senado

La Casa Rosada decidió retirar el artículo vinculado a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La modificación se resolvió tras una reunión con sectores aliados a Patricia Bullrich y en medio de las dificultades para reunir los votos necesarios.

El Gobierno nacional finalmente resolvió eliminar el capítulo referido a la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una de las iniciativas promovidas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La decisión se tomó luego de una cumbre política con sectores aliados a la senadora Patricia Bullrich, con el objetivo de garantizar que este jueves pueda realizarse la sesión en el Senado.

La principal razón del cambio fue la falta de respaldo suficiente para alcanzar los 37 votos necesarios para la sanción de la norma. Durante la mañana de este miércoles, dos gobernadores cercanos a la Casa Rosada -Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén)- adelantaron que votarían en contra de ese capítulo específico.