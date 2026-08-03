Venta de tierras a extranjeros: qué cambia y por qué preocupa el control de los recursos estratégicos

La socióloga y becaria del Conicet Julieta Caggiano advirtió que la reforma sobre tierras elimina límites y reduce la protección de zonas estratégicas

Bosques de lenga y ñire en Tolhuin, Tierra del Fuego. La reforma sobre tierras esconde un proceso de extranjerización y pone en peligro la soberanía.

La socióloga, becaria del Conicet y cofundadora del Observatorio de Tierras, Julieta Caggiano, aseguró en la 105.5 FM MDZ Radio que el proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", que el Senado debatirá el próximo 6 de agosto, "profundizaría la extranjerización" del territorio argentino y advirtió que elimina resguardos sobre tierras estratégicas y mecanismos de control estatal.

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: "Es una extranjerización del territorio argentino" Caggiano fue entrevistada en el programa Digamos Todo y afirmó que desde el Observatorio de Tierras vienen "denunciando que es una extranjerización del territorio argentino" y explicó que la Ley de Tierras Rurales vigente desde 2011 establece límites "a nivel nacional, provincial o departamental", además de protecciones especiales sobre "cuerpos de agua o tierras de frontera". Recordó que el Gobierno ya había intentado eliminar esa normativa mediante el DNU de 2023 y sostuvo que el proyecto que llegará al Senado constituye "un nuevo intento por derogar esta ley".

La investigadora cuestionó especialmente que el nuevo dictamen proponga elevar el límite únicamente a escala nacional o provincial. "Ahí creemos que hay un primer engaño", sostuvo, porque "el fenómeno se entiende cuando vamos a los recursos que están en juego en cada territorio y no un promedio". Según indicó, las zonas más presionadas son las de frontera, aquellas con cuerpos de agua y las áreas cordilleranas vinculadas a la minería. "Lo que mostramos con el mapa es que esos territorios más presionados a la extranjerización son territorios en zonas de frontera, donde hay cuerpos de agua importantes, a la vera de nuestro río Paraná o en la cordillera", señaló.

La ruta que une Rosario y Victoria sobre el río Paraná está bajo concesión de la compañía que reclama renegociar el contrato según lo acordado con sucesivos gobiernos. Además, remarcó que el proceso involucra a "fondos de inversión, capitales grandes radicados en el exterior", que "se anclan de manera monopólica" y desplazan a productores y pobladores locales.

"Es una ley ómnibus" La especialista advirtió que el proyecto no solo modifica la Ley de Tierras Rurales. Explicó que también "avanza sobre otras leyes", entre ellas la de manejo del fuego, además de introducir cambios en materia de desalojos y expropiaciones. "Es como una ley ómnibus, afecta diferentes leyes", afirmó, al tiempo que cuestionó que el debate se esté dando "a espaldas de la sociedad".