El factor Malvinas, detrás del rechazo del 77% a la venta de tierras a extranjeros

El factor "malvinizador" que influye en el amplio rechazo social a la venta de tierras a extranjeros y que el Gobierno no vio.

Un estudio de la consultora Zuban Córdoba y Asociados reveló que el 77% de los argentinos se opone a ampliar la venta de tierras a extranjeros, mientras el Senado se prepara para debatir el próximo 6 de agosto el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la legislación vigente. Una parte importante del electorado oficialista respalda mantener restricciones.

En diálogo con After Office por la 105.5 FM MDZ Radio, el director de la consultora, Gustavo Córdoba, sostuvo que "hay casi 80% de argentinos, el 77% exactos, que se oponen a la idea de ampliar la venta de tierras a extranjeros, es decir, que modifiquen la actual situación jurídica".

El consultor remarcó la magnitud del resultado al señalar que "cuando hablamos de semejantes niveles de adhesión, hay que prestar atención", y agregó que "mucho más de la mitad de los votantes de Javier Milei están también en condiciones de ponerle límites a esta venta de tierras a extranjeros".

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: El rechazo con el efecto Malvinas Para el consultor, el resultado de la encuesta está atravesado por el clima político generado tras la polémica por Malvinas durante el Mundial. "El tema Malvinas despertó una suerte de nacionalismo democrático, de un nacionalismo sano", afirmó.

En ese marco, sostuvo: "El Gobierno de Milei es un gobierno desmalvinizador, que de pronto se encontró con esto que pasó en la cancha de fútbol, que superó largamente la inacción de tres años de inexistencia de una política exterior referida a Malvinas".