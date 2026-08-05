El Gobierno puso una cifra al "dólar colchón" y apura una ley para sacar ahorros de la informalidad

El Banco Central estimó que el dinero fuera de los bancos multiplica varias veces a los depósitos privados en moneda extranjera.

Dólares que se mantienen en el colchón, el debate que avanza y una cifra concreta.

El Gobierno llevó a la Cámara de Diputados un dato que expuso la magnitud de los dólares que los argentinos conservan fuera del sistema financiero. El director del Banco Central, Martín Vauthier, calculó que ese stock ronda los US$170.000 millones y advirtió que la cifra podría marcar apenas un piso. El funcionario presentó la estimación durante el plenario de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal que analizó los cambios al régimen de Inocencia Fiscal. La exposición colocó al denominado “dólar colchón” como uno de los principales objetivos económicos del oficialismo.

La comparación elegida por Vauthier reforzó el argumento oficial. Los depósitos privados en moneda extranjera apenas superan los US$40.000 millones, según explicó ante los diputados. “Estamos hablando de un stock de billetes fuera del sistema de entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en moneda extranjera”, afirmó. El Ejecutivo busca que parte de esos ahorros ingrese al circuito formal sin sanciones para sus titulares.

El presidente Javier Milei junto a los tres asesores del ministerio de Economía, Luis Caputo: Federico Furiase, Felipe Núñez y Martín Vauthier. Foto: X El Gobierno apunta al dinero que quedó fuera de los bancos Vauthier sostuvo que la iniciativa forma parte de una serie de medidas orientadas al crecimiento sostenido del PBI. El director del Banco Central calificó el volumen de billetes fuera del sistema como “un número obviamente enorme”. El funcionario señaló que el proyecto pretende permitir la formalización de esos fondos sin penalidades.

La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, defendió la extensión del régimen simplificado a más contribuyentes. La funcionaria explicó que el vencimiento de la declaración jurada de Ganancias pasó a agosto.

Juan Jose Imirizaldu Prensa diputados Balestrini sostuvo que el nivel de adhesión al esquema vigente fue alto y consideró necesario abrirlo a un universo mayor. “Está bien ampliar ese régimen para que pueda haber más cantidad de adhesiones”, señaló durante la reunión.