Cómo salvar la ropa manchada con lavandina: truco casero

Las manchas de lavandina en la ropa tienen solución. Conocé un sencillo remedio casero que te permitirá recuperar tus prendas favoritas.

Qué hacer con las manchas de lavandina en las prendas. Foto: Shutterstock

Algunas manchas en la ropa son más difíciles de sacar que otras. Una de las que parece imposible son las manchas de lavandina o cloro. Aunque la lavandina destruye en segundos el tinte de la tela, hay algunos trucos caseros que podemos aplicar para mejorar la prenda y que pueda seguir siendo útil.

¿Se puede quitar la mancha de lavandina de la ropa? La respuesta es parcial. La lavandina no deja una mancha sobre la tela, sino que elimina su color, por lo que no existe un truco que permita recuperar exactamente el tono original.

Si el contacto con la lavandina fue reciente, lo primero es enjuagar la prenda con abundante agua fría para eliminar los restos del producto y evitar que continúe actuando sobre las fibras. Es importante no agregar otros productos de limpieza durante este proceso.

Las manchas de lavandina son de las más difíciles de quitar de la ropa. Foto: Shutterstock Por otro lado, el truco casero más común consiste en disimular las zonas decoloradas. Una de las opciones más sencillas es utilizar un marcador o tinta para tela del mismo color de la prenda. Primero hay que lavar y secar la ropa y, después, probar el producto en una zona poco visible para comprobar que el tono sea similar.

En prendas oscuras también se pueden utilizar tinturas específicas para ropa, que permiten teñir toda la prenda y conseguir un color más uniforme.