Cómo eliminar los hongos de la cortina de baño sin dañarla con un ingrediente

Un truco casero a base de lavandina promete dejar las cortinas de baño libres de hongos y bacterias, mejorando la higiene del hogar.

Es muy común que el moho se impregne a las cortinas del baño.

Las cortinas de baño suelen estar en contacto permanente con el agua y la humedad, una combinación que favorece la aparición de hongos y bacterias. Esto no solo afecta la estética del hogar, sino que también puede resultar perjudicial para la salud respiratoria y cutánea.

Para combatir la acumulación de moho y bacterias, existe un truco viral en redes sociales que requiere únicamente lavandina y agua. El procedimiento consiste en colocar la cortina en un balde con agua hasta sumergirla por completo y agregar un chorro de lavandina para eliminar los microorganismos y las manchas de forma casi automática.

Si se detectan manchas persistentes, se pueden refregar las zonas más difíciles con la ayuda de una esponja. Para evitar inconvenientes, se recomienda utilizar siempre guantes de limpieza, ya que el contacto directo con la lavandina puede irritar la piel o provocar reacciones alérgicas.

El método efectivo para sacar el moho de las cortinas. Shutterstock Una vez tratada la superficie, se debe enjuagar la cortina con abundante agua para retirar cualquier residuo de suciedad o producto químico. Finalmente, hay que tenderla para que se seque en un espacio bien ventilado, procurando que no entre en contacto directo con otras superficies mientras siga húmeda.

Nunca se debe combinar la lavandina con vinagre, amoníaco u otros limpiadores ácidos, ya que esta mezcla genera gases altamente tóxicos y peligrosos para la salud.