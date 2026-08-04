Espolvorear bicarbonato de sodio alrededor del inodoro: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Este truco con bicarbonato de sodio ayuda a mantener el baño más limpio, neutralizar malos olores y prevenir la aparición de insectos.

El bicarbonato de sodio es el aliado de limpieza en el baño. Foto: Shutterstock

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más utilizados para la limpieza del hogar gracias a su bajo costo y versatilidad. Aunque suele emplearse para quitar manchas o eliminar olores, cada vez más personas lo espolvorean alrededor del inodoro por los beneficios que aporta.

Este sencillo truco tiene múltiples beneficios. Ayuda a mantener el baño más limpio, neutralizar malos olores y prevenir la aparición de insectos, sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos.

Con pocos ingredientes, es posible mejorar la higiene del baño entre cada limpieza. istockphoto Para qué sirve poner bicarbonato alrededor del inodoro Uno de los principales beneficios del bicarbonato de sodio es su capacidad para absorber la humedad y neutralizar los olores, algo especialmente útil en una de las zonas más utilizadas del hogar. Además, al colocarlo alrededor de la base del inodoro puede ayudar a:

Neutralizar los malos olores del baño.

Absorber la humedad acumulada.

Facilitar la limpieza de la base del inodoro.

Reducir la presencia de hormigas u otros insectos pequeños, ya que evita que encuentren un ambiente favorable. Aunque no reemplaza una higiene profunda del baño, sí puede convertirse en un complemento para mantenerlo en mejores condiciones entre una limpieza y otra.

Cómo aplicar este truco El procedimiento es muy sencillo. Solo hay que espolvorear una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio alrededor de la base del inodoro y dejarlo actuar durante varias horas o durante toda la noche. Luego se puede retirar con una escoba o un paño húmedo y limpiar la superficie como de costumbre.