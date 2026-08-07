Cómo lavar las toallas y que queden suaves

Más allá del lavado, el secado de las toallas es clave para que conserven su suavidad, evitando que las fibras se endurezcan con el sol o la secadora.

Las toallas suelen perder suavidad a medida que las usamos y las lavamos. Sin embargo, con un simple ingrediente de casa podemos devolverle su textura y mantenerlas absorbentes.

El truco para que las toallas queden suaves El truco de limpieza consiste en agregar vinagre blanco en el ciclo de enguaje en lugar de suavizante. Una pequeña cantidad puede ayudar a eliminar residuos de detergente y minerales acumulados. Sin embargo, esto no es lo único que debemos hacer para devolver la suavidad.

Tus toallas recuperarán la suavidad. Foto: Archivo Otro consejo de expertos es no sobrecargar el lavarropas ya que las toallas necesitan espacio para que el agua y el jabón circulen correctamente entre las fibras. Si el tambor está demasiado lleno, pueden quedar restos de productos que terminan endureciendo la tela.

Por otro lado, es necesario utilizar la cantidad justa de detergente. Poner más producto del necesario no significa que las toallas quedarán más limpias: el exceso puede acumularse entre las fibras y hacer que se sientan ásperas.