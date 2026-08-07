Cómo recuperar una lengua de suegra amarilla sin dañar sus raíces con ingredientes de cocina

Una lengua de suegra puede pasar meses con pocos cuidados y conservar sus hojas firmes, pero cuando el verde empieza a ceder y aparece un amarillo uniforme, la planta está enviando una señal. Antes de buscar una mezcla en la alacena, conviene observar dónde comienza el cambio y cómo se siente el sustrato.

El primer paso es confirmar que realmente exista un problema. La Dracaena trifasciata —antes clasificada como Sansevieria trifasciata— tiene variedades como Laurentii, Black Gold o Golden Flame cuyas franjas y bordes amarillos son naturales, según la Universidad Estatal de Carolina del Norte . La alerta aparece cuando una hoja que era verde cambia de color, pierde rigidez, se ablanda desde la base o queda acompañada por olor desagradable en la tierra. Esas señales justifican revisar el riego, el recipiente y las raíces.

En esta especie, más agua no significa un mejor crecimiento. Sus hojas carnosas almacenan humedad y le permiten atravesar períodos secos con relativa facilidad. La Universidad de Carolina del Norte advierte que el exceso puede pudrir las raíces, mientras que la Extensión de la Universidad de Illinois recomienda dejar secar completamente la tierra entre riegos.

Si la maceta no tiene agujeros, el sustrato permanece mojado durante varios días o el plato conserva agua, las raíces pierden oxígeno y dejan de absorber con normalidad. El primer auxilio consiste en suspender el riego, vaciar el recipiente inferior y esperar a que la mezcla se seque.

Si el amarillo avanza o la base está blanda, conviene retirar cuidadosamente la planta de la maceta y observar la parte subterránea. Las raíces sanas deberían conservar una textura firme; las afectadas por pudrición suelen verse marrones, blandas y, en ocasiones, desprender mal olor.

La Universidad de Wisconsin aconseja reducir la humedad, descartar el sustrato contaminado y utilizar una maceta con orificios y una mezcla comercial limpia. Para esta especie funciona un preparado aireado, similar al empleado con cactus o suculentas. Tampoco es recomendable colocar piedras en el fondo, ya que pueden dificultar el drenaje. El recipiente y las herramientas deben limpiarse antes de reutilizarlos.

Los ingredientes de cocina que conviene evitar

El café usado, las cáscaras de banana y las de huevo no ofrecen una solución rápida para una lengua de suegra amarilla. La Universidad de California señala que el café preparado no modifica de manera confiable la acidez, que la banana enterrada puede generar problemas durante su descomposición y que la cáscara de huevo tarda mucho tiempo en liberar nutrientes. La Universidad de Minnesota también desaconseja emplear sales de Epsom sin una deficiencia de magnesio comprobada, porque el exceso puede alterar la absorción de otros elementos y quemar el follaje. Estos residuos son más apropiados para el compost que para una maceta con raíces debilitadas.

Después del cambio de maceta, la recuperación requiere paciencia. La planta debe quedar en un sitio luminoso, preferentemente con luz indirecta, y recibir agua únicamente cuando el sustrato esté seco. Tampoco conviene fertilizarla mientras permanece estresada: el exceso de nutrientes puede quemar raíces y hojas. Si más adelante retoma el crecimiento, podrá utilizarse un fertilizante equilibrado para plantas de interior, siempre diluido y siguiendo la etiqueta.

Una hoja completamente amarilla no recuperará su color; la mejor señal será la aparición de brotes firmes y la ausencia de zonas blandas. El verdadero rescate no está en una receta de cocina, sino en corregir el drenaje, espaciar el riego y mantener condiciones estables.