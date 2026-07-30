Por qué todos recomiendan "endulzar" a la lengua de suegra: para qué sirve

La lengua de suegra , Sansevieria, se consolida como la planta de interior favorita en las viviendas. Su fisonomía estilizada, su capacidad para oxigenar ambientes y su gran tolerancia a la falta de riego la convierten en la opción perfecta.

Sin embargo, alrededor de esta especie rústica proliferan constantemente recetas caseras que prometen potenciar su desarrollo. La más reciente en volverse viral consiste en espolvorear una cucharadita de azúcar directa en la maceta.

Aunque muchos entusiastas aseguran haber obtenido resultados inmediatos, el consenso científico y agronómico aconseja abordar el tema con cautela.

Quienes defienden este método casero afirman que la sacarosa actúa como un catalizador de vitalidad. Desde el punto de vista microbiológico, la idea tiene un trasfondo teórico porque el azúcar aporta carbono, un alimento básico para hongos y bacterias benéficas del sustrato que ayudan a descomponer la materia orgánica para facilitar la absorción de nutrientes.

En teoría, la actividad microbiana puede soltar y airear la tierra , un factor clave para la Sansevieria, cuyas raíces se pudren con facilidad ante el exceso de agua.

A eso se suma que testimonios de usuarios sostienen que tras la aplicación, el follaje se percibe con mayor firmeza y verde intenso, aunque no existen ensayos formales que confirmen que este cambio visual responda directamente al azúcar.

La evidencia científica

A pesar de la popularidad del truco, especialistas en jardinería alertan sobre sus posibles efectos adversos.

La principal advertencia radica en que la planta no metaboliza el azúcar como lo hace un ser humano. A través de la fotosíntesis, las plantas generan su propia glucosa. La sacarosa comercial es una molécula compleja que el vegetal no absorbe directamente por las raíces, sino que primero debe ser procesada por los microorganismos del suelo.

La lengua de suegra es muy resistente.

El problema es que el azúcar no selecciona a los microbios "buenos". Al depositarla en la maceta, también se nutre a bacterias y patógenos dañinos. Estos organismos compiten directamente con las raíces por el oxígeno y los nutrientes disponibles, generando procesos de fermentación que pueden apelmazar la tierra, alterar el pH del sustrato y pudrir el sistema radicular.

Investigaciones en el área vegetal, difundidas por portales como Enviroliteracy, señalan además que el exceso de azúcares en la tierra puede bloquear la germinación y desregular el sistema hormonal de la planta, retrasando su crecimiento.

Guía de aplicación

Para quienes de todos modos decidan probar el truco en su Sansevieria, los especialistas recomiendan seguir estas pautas estrictas para minimizar el margen de daño: usar una cucharadita de té llena de azúcar blanca o mascabo y espolvorear sobre los bordes internos de la maceta. Añadir apenas unas gotas de agua para diluir los granos.

Por último, se debe aplicar como máximo una vez al mes.