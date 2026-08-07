Adiós cucarachas: 4 plantas aromáticas que ayudan a ahuyentarlas de casa

Si buscas un método natural para repeler cucarachas, la jardinería te ofrece la solución con 4 plantas aromáticas.

Las cucarachas pueden aparecer en distintos sectores del hogar, especialmente en lugares cálidos y húmedos donde suelen encontrar alimento. Para ahuyentarlas, además de mantener la limpieza, algunas plantas aromáticas nos pueden servir para mantenerlas lejos.

Las 4 plantas aromáticas que ayudan a ahuyentar cucarachas Menta La menta es una de las plantas aromáticas más utilizadas para mantener alejados algunos insectos del hogar. Su aroma intenso puede resultar desagradable para las cucarachas. Por lo que expertos recomiendan colocar una maceta cerca de las ventanas, puertes o espacios por donde suelen aparecer.

Las plantas aromáticas funcionan como complemento para mantener alejadas a las cucarachas. istockphoto Lavanda Esta planta que tienen muchos amantes de la jardinería en casa además de brindar un aroma agradable en el hogar, puede mantener alejadas a las cucarachas. Además de colocar la planta en sectores estratégicos puede usarse sus hojas y flores secas en pequeños recipientes.

Albahaca La albahaca también puede incorporarse dentro del hogar como una planta aromática para mantener a raya a algunos insectos. Su olor característico puede ayudar a generar una barrera aromática cerca de puertas, ventanas y otros puntos de ingreso.

Romero El romero completa esta lista gracias a su aroma fuerte y característico. Una maceta cerca de una ventana o de una entrada puede contribuir a mantener alejados a algunos insectos, además de ser una planta fácil de incorporar tanto en interiores luminosos como en balcones y patios.